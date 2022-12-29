Elie Tarrab'ın 'Çikolata'sı Raflarda
Deneyimli çikolata şefi Elie Tarrab’ın çikolata yapımının inceliklerini herkesin anlayabilmesi için kaleme aldığı kitabı Çikolata, Çikolata & Daha Fazla Çikolata! İnkılâp Kitabevi etiketiyle raflardaki yerini alıyor.
Elie Tarrab’ın sıfırdan çikolata yapmaya yönelik kılavuz niteliğinde kitabı; Çikolata, Çikolata & Daha Fazla Çikolata! içerisindeki evde uygulayabileceğiniz tariflerle okuyuculara çikolata dünyasına uzanan bir kapı aralıyor.
Çikolata yapımında kullanılan aletleri ve teknikleri de detaylı olarak anlatan Tarrab, çikolata yapımına dair tüm püf noktaları paylaşarak kitapta çikolata tutkunlarına bir şölen sunuyor. Elie Tarrab, kitabında sunduğu 80’den fazla tarifiyle Çikolata Barları & Yaprak Çikolata; Pralinler, Trüfler & Bonbonlar; İkramlık Çikolatalar; Tatlılar ve Kurabiyeler & Kekler ile çikolataya olan sevgimizi bambaşka bir seviyeye çıkarıyor.
Danya Weiner’in çektiği fotoğraflarla cömertçe resimlendirilmiş ve görsel olarak zenginleştirilmiş Çikolata, Çikolata & Daha Fazla Çikolata! okura hem benzersiz bir lezzet sunuyor, hem de içerisindeki tariflerle ağız sulandırıyor.
Gizem Kayahan çevirisiyle Çikolata, Çikolata & Daha Fazla Çikolata! kitabı her tarifi ile en iyi çikolata edinme ve tüketme rehberi olarak, İnkılâp Kitabevi imzasıyla okurlarıyla buluşuyor.
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|15
|33
|2. Fenerbahçe
|15
|32
|3. Başakşehir
|15
|30
|4. Adana Demirspor
|15
|27
|5. Beşiktaş
|15
|26
|6. Trabzonspor
|15
|26
|7. Konyaspor
|15
|25
|8. Kayserispor
|15
|23
|9. Alanyaspor
|16
|21
|10. Giresunspor
|15
|19
|11. Gaziantep FK
|15
|17
|12. Karagümrük
|15
|16
|13. Ankaragücü
|15
|16
|14. Antalyaspor
|14
|16
|15. Kasımpaşa
|15
|15
|16. Hatayspor
|15
|15
|17. Sivasspor
|16
|14
|18. İstanbulspor
|15
|11
|19. Ümraniye
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|18
|38
|2. Samsunspor
|18
|32
|3. Bodrumspor
|18
|32
|4. Keçiörengücü
|18
|32
|5. Bandırmaspor
|18
|31
|6. Pendikspor
|18
|30
|7. Rizespor
|18
|30
|8. Boluspor
|18
|30
|9. Manisa FK
|18
|28
|10. Sakaryaspor
|18
|25
|11. Göztepe
|18
|24
|12. Altay
|18
|21
|13. Erzurumspor
|18
|20
|14. Tuzlaspor
|18
|19
|15. Adanaspor
|18
|18
|16. Ö.K Yeni Malatya
|18
|15
|17. Denizlispor
|18
|15
|18. Altınordu
|18
|13
|19. Gençlerbirliği
|18
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|16
|43
|2. M.City
|16
|36
|3. Newcastle
|17
|34
|4. M. United
|16
|32
|5. Tottenham
|16
|30
|6. Liverpool
|16
|28
|7. Fulham
|17
|25
|8. Brighton
|16
|24
|9. Chelsea
|15
|24
|10. Brentford
|17
|23
|11. Crystal Palace
|16
|22
|12. Aston Villa
|16
|18
|13. Leicester City
|17
|17
|14. Leeds United
|16
|16
|15. Bournemouth
|17
|16
|16. Everton
|17
|15
|17. West Ham United
|17
|14
|18. Wolves
|17
|13
|19. Nottingham Forest
|16
|13
|20. Southampton
|17
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|15
|38
|2. Real Madrid
|15
|38
|3. Real Sociedad
|15
|29
|4. Atletico Madrid
|15
|27
|5. Athletic Bilbao
|15
|25
|6. Real Betis
|15
|25
|7. Villarreal
|15
|24
|8. Rayo Vallecano
|15
|23
|9. Osasuna
|15
|23
|10. Valencia
|15
|19
|11. Mallorca
|15
|19
|12. Girona
|15
|17
|13. Almeria
|15
|17
|14. Getafe
|15
|17
|15. Real Valladolid
|15
|17
|16. Espanyol
|15
|13
|17. Celta Vigo
|15
|13
|18. Sevilla
|15
|12
|19. Cadiz
|15
|12
|20. Elche
|15
|4