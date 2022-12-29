Elie Tarrab'ın 'Çikolata'sı Raflarda

Elie Tarrab’ın sıfırdan çikolata yapmaya yönelik kılavuz niteliğinde kitabı; Çikolata, Çikolata & Daha Fazla Çikolata! içerisindeki evde uygulayabileceğiniz tariflerle okuyuculara çikolata dünyasına uzanan bir kapı aralıyor.

Çikolata yapımında kullanılan aletleri ve teknikleri de detaylı olarak anlatan Tarrab, çikolata yapımına dair tüm püf noktaları paylaşarak kitapta çikolata tutkunlarına bir şölen sunuyor. Elie Tarrab, kitabında sunduğu 80’den fazla tarifiyle Çikolata Barları & Yaprak Çikolata; Pralinler, Trüfler & Bonbonlar; İkramlık Çikolatalar; Tatlılar ve Kurabiyeler & Kekler ile çikolataya olan sevgimizi bambaşka bir seviyeye çıkarıyor.

Danya Weiner’in çektiği fotoğraflarla cömertçe resimlendirilmiş ve görsel olarak zenginleştirilmiş Çikolata, Çikolata & Daha Fazla Çikolata! okura hem benzersiz bir lezzet sunuyor, hem de içerisindeki tariflerle ağız sulandırıyor.

Gizem Kayahan çevirisiyle Çikolata, Çikolata & Daha Fazla Çikolata! kitabı her tarifi ile en iyi çikolata edinme ve tüketme rehberi olarak, İnkılâp Kitabevi imzasıyla okurlarıyla buluşuyor.

