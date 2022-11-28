Ebru Yaşar'dan Şaşırtan 'Kıyafet' Açıklaması

Sanatçı Ebru Yaşar, Kıbrıs Nuh’un Gemisi Deluxe Hotel’de sahne aldı. Konser alanını dolduran hayranlarına müzik şöleni yaşatan Yaşar, son dönemde sanatçıların çok konuşulan sahne kıyafetleri hakkında konuştu.

"KIRMIZI RENK ELBİSE GİYMİYORUM"

Yaşar, "Sanatçıların yerine göre giyinmesi lazım. Kişinin kendini bilmesi de gerekiyor. Mesela ben kırmızı renk elbise giymiyorum. Kırmızı giymekten korkuyorum. Ölçülü giyinme taraftarıyım" diyerek şaşırttı.

"BEN YADIRGAMADIM"

Nükhet Duru, katıldığı bir davette kadınların tayt giymelerinden rahatsız olduğunu söylemişti. Bu konuya da değinen Yaşar, "Kötü bir şey söylemedi aslında. Ben yadırgamadım. Adaplı giyinme taraftarıyım" ifadelerini kullandı.

"FİYATLARDA ABARTI VAR"

Ünlü isimlerin yılbaşı konserlerinden alacağı ücretler dudak uçuklatmıştı. Bu konu hakkında ne düşündüğü sorulan Yaşar, “Yıllardır bu piyasanın içinde olan biri olarak, bunun haber değeri yok diyorum. Çünkü fiyatlarda abartı var" şeklinde konuştu.