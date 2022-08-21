Dünya'nın İlk Su Altı Ressamının Kişisel Sergisi Bodrum'da Açıldı

Serginin ev sahipliğini yapan Spektr Hotel & Spa, Türkiye operasyonlarından sorumlu yöneticisi Yulia Kulieva, grup olarak sanat ve sanatçının her zaman yanında olduklarını ve sanatsal etkinliklerin tüm yıl boyunda devam edeceğini söyledi.

İki tutkusu, tüplü dalış ve resmi birleştirerek yıllar içinde kendi başına özel bir teknik geliştiren sanatçı Olga Belka, tuzlu suda çözünmeyen boya ile tamamen çevre dostu sanat eserleri yaratan dünya çapındaki tek sualtı portre ressamı. 2017-2022 yılları arasında Dubai, Singapur, Tayland, Tayvan, Türkiye, Rusya ve Maldivler dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanında toplam 14 kişisel sergi açan Olga, 11 Uluslararası sanat fuarı ve farklı etkinliklere de özel katılımcı ve konuşmacı olarak katıldı.

Sualtı dünyasının güzellikleri ve çevreyi koruma ihtiyacına dikkat çekmeyi hedefleyen Olga Belka’nın heyecan verici hikayeleri içeren eserleri, 15 Ekim’e kadar Spektr Boutique Hotel & Spa'da ziyaret edilebilir. Sergide ayrıca sanatçının Bodrum koylarından birinde yarattığı eseri 'Bodrum Gülü'de bulunuyor.