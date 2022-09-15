Didem Moralıoğlu’ndan yeni bir kitap: İçimdeki Boşluk

Regresyon, aile dizimi, enerji psikolojisi, meridyen terapisi alanlarında da eğitim veren yazar Didem Moralıoğlu, yeni kitabı “İçimdeki Boşluk”u okurlarıyla buluşturdu. Moralıoğlu, Yediveren Yayınları’ndan çıkan eserinde bu kez kader ve aşk üzerine iki farklı olasılıktan yola çıkarak, anlık bir kararın tüm hayatın akışını nasıl değiştirebileceğini kaleme aldı.

DENİZ’İN İLHAM VEREN ÖYKÜSÜ

“İçimdeki Boşluk”, evli ve çocuklu bir kadın olan Deniz Turan’ın yaşam öyküsüne odaklanıyor. İçindeki sevgi boşluğunun üstesinden gelmek için çabalayan Deniz’in korktuğu tüm olasılıkları paralel evrende bir başka Deniz deneyimliyor.

OKURU KENDİYLE YÜZLEŞTİRİYOR

Didem Moralıoğlu, kitabında okurlarına şu soruyu soruyor: Pişmanlık duyduğunuz bir kararınızı geçmişe dönerek değiştirme şansınız olsaydı, bugünkü hayatınız nasıl olurdu? Raflara çıkar çıkmaz büyük ilgi gören “İçimdeki Boşluk”, akıcı bir olay örgüsü eşliğinde okuyucuları kendi hayatlarıyla yüzleştiriyor.