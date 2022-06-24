Deniz Seviyesinde Tiyatro Festivali'ne görkemli açılış

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan etkinliğin konuklarına tiyatro severlere hoş geldin konuşması yapan festivalin organizatörü Mirket Platform, Genel Koordinatörü Burak Orhun Baser de, Deniz Seviyesinde Tiyatro Festival 23-24-35- 26 Haziran'a kadar Ayvalık’ta, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin ve Ayvalık Belediyesi’nin destekleri ile çok daha büyük kitlelere ulaşacağını dile getirdi. Balıkesir Belediyesi başta olmak üzere, Ayvalık Belediyesi’ne ve tüm destek verenlere teşekkür eden Burak Orhun Baser konuşmasında tüm ekip adına duydukları heyecanı dile getirdi



Lansmana katılan ünlü oyuncular arasında Elçin Sangu, Serkan Keskin, Feri Baycu, Meriç Aral, Fırat Çelik, Taner Rumeli, Tülin Özen, Tansu Biçer, Efe Tunçer büyük ilgi görürken, festival adeta ünlüler geçidine döndü. Sanat severlerle buluşmanın heyecanını yaşayan ünlü oyuncular sanata ve sanatçıya değer veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti. Oyuncular, tiyatro festivallerinin sayısının artmasını temenni ettiklerini dile getirdi.

Festivalin ilk gününde Elçin Sangu, Ali Seçkiner Alıcı, Elif Ürse ve Ersin Arıcı’nın rol aldığı ‘Şehirde Kimse Yokken’ adlı tiyatro gösterisi sergilendi. Ünlü oyuncuların renkli sahnelerini sanatseverler alkış yağmuruna tutarken, ardından Oğuzhan Uğur konseriyle keyifli dakikalar yaşandı.





Bugün saat 18.00’de Cunda Bekir Coşkun kütüphanesinde, özel bir ambiyansta Bahçe Galata’nın başrollerini Tülin Özen ve Tansu Biçer’in oynadığı Nora 2 oyunu, saat 21.00'de de Nilperi Şahinkaya’nın tek kişilik performansıyla sahnelediği yeni oyunu ‘Doğal Afet’, Ayvalık Amfi Tiyatro'da sanatseverlerle buluşacak. Ardından ünlü şarkıcı Kalben Ayvalık Amfi Tiyatro Konser Alanı'nda sevenleriyle bir araya gelecek.

25 Haziran cumartesi günü Serkan Keskin, İbrahim Selim ve Sarp Aydınoğlu’nun performansıyla ‘Kuşlar’ adlı tiyatro gösterisi sahnelenecek. Eğlence Mirkelam konseriyle devam edecek. 26 Haziran Pazar günü de ‘Vahşet Tanrısı’ adlı tiyatro oyunu sanat severlerle buluşacak. Sahneye Binnur Kaya, Dolunay Soysert, Güven Kıraç ve Levent Ülgen gibi birbirinden usta isim çıkacak. Ardından finali Dolu Kadehi Ters Tut adlı rock müzik grubu yapacak.

Ankara Sigorta ana sponsorluğunda, Kafa Radyo ve Babala TV medya sponsorluğunda yapılan Deniz Seviyesinde Tiyatro Festivali tiyatro, müzik, ve kültür yönetimi gibi birçok farklı profesyonellerin bir araya gelmesinden oluşan festivalin organizatörü Mirket Platform’un 26 Haziran'a kadar sürecek olan festival kapsamında; çocuklara, gençlere, yetişkinlere yönelik ayrı ayrı hazırlanmış olan, özel etkinlikler, söyleşiler gerçekleşecek. Ünlü isimler seyirciyle buluşacak. Dolu dolu bir program Ayvalık’ta sanatseverleri bekliyor.

Konuklar biletlere hem Mobilet’te hem de Ayvalık’ta anlaşmalı noktalardan ulaşabilirler. Kapı satışı da yapılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için @denizseviyesinde.tiyatro Instagram hesabını takip edilebilir.

