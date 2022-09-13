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Çukur'un Yıldızı Geri Döndü! İşte Yeni Projesi...
Çukur'un İdris Babası Ercan Kesal, "Ümitli Karanlık Yolculuk" adlı kısa filmde rol aldı. Kesal, vergi dairesinden emekli olmayı bekleyen Yılmaz karakterini canlandırıyor. İşte detaylar...
Kültür - Sanat 13.09.2022, 16:03 13.09.2022, 16:40 arif hür
Yönetmenliğini ve senaryosunu Kubilay Aksun'un, yönetmen yardımcılığını Merve Daşğın Özen'in yaptığı "Ümitli Karanlık Yolculuk" adlı filmde, emekli olmayı hayal eden Yılmaz (Ercan Kesal) ile yurt dışına gitmeyi planlayan oğlu Fırat'ın yaşadıkları konu ediliyor.
Senaryosunu çok beğendiğini belirten usta oyuncuya oğlu rolünde ise Devlet Tiyatrosu oyuncusu Poyraz Deniz Genç eşlik etti.
Film, festivallerde gösterime girecek.
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