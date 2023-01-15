“Çılgın Zamanlar” İle Kahkaha Tufanı Devam Ediyor
Usta oyuncular Cem Özer, Kemal Başar, Zeynep Gülmez’e, İmren Çapanoğlu ve Caner Nalbantoğlu’nun eşlik ettiği “Çılgın Zamanlar” ile kahkaha tufanı sürüyor.
Sam Bobrick’in eserinden Kemal Başar’ın yönetiminde sahneye uyarlanan ‘Çılgın Zamanlar”da, aldatan ve aldatılan bir çift arasında yaşanan komik olaylar anlatılıyor.
Karısını aldatarak genç sevgilisiyle evlenen ve sonrasında gelişen olaylar zincirini konu alan eserle seyirciye keyifli saatler yaşatan komedi de; Miles, otuz yıllık karısını yarı yaşında bir kadınla evlenmek için terk etmiştir ve her şeye sahip görünmektedir. Çekici bir eş, iyi bir iş, güzel bir ev, evliliğinde mutlu bir kız… Altı ay sonra genç ve çekici karısı onu terk eder, ortağı fena kazıklar ve kızının evliliği çatırdamaya başlar. Ayrıca artık harika görünen eski karısı da, genç erkek arkadaşı ile yaşamak için dairesini satın almak istemektedir. Her şey arapsaçına döner.
Ve sonrasında tahmin edemeyeceğiniz, ama kahkahalarla izleyeceğiniz olaylar zinciri birbirini izler.
Çılgın Zamanlar, 18 Ocak Çarşamba saat 20.30'da Yunus Emre Kültür Merkezi'nde 20 Ocak Cuma saat 20.30'da Şişli Cevahir'de...
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|18
|42
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Başakşehir
|18
|34
|4. Adana Demirspor
|18
|33
|5. Beşiktaş
|17
|32
|6. Trabzonspor
|18
|32
|7. Konyaspor
|18
|27
|8. Kayserispor
|18
|26
|9. Alanyaspor
|18
|24
|10. Karagümrük
|17
|20
|11. Giresunspor
|18
|20
|12. Gaziantep FK
|17
|19
|13. Ankaragücü
|18
|19
|14. Antalyaspor
|17
|18
|15. Kasımpaşa
|17
|18
|16. Hatayspor
|18
|17
|17. Sivasspor
|18
|15
|18. İstanbulspor
|18
|15
|19. Ümraniye
|18
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|19
|41
|2. Samsunspor
|19
|35
|3. Keçiörengücü
|19
|33
|4. Boluspor
|19
|33
|5. Bodrumspor
|18
|32
|6. Rizespor
|19
|31
|7. Bandırmaspor
|18
|31
|8. Pendikspor
|18
|30
|9. Sakaryaspor
|19
|28
|10. Manisa FK
|19
|28
|11. Göztepe
|19
|24
|12. Adanaspor
|19
|21
|13. Erzurumspor
|18
|20
|14. Altay
|19
|21
|15. Tuzlaspor
|19
|19
|16. Ö.K Yeni Malatya
|18
|15
|17. Denizlispor
|19
|15
|18. Altınordu
|18
|13
|19. Gençlerbirliği
|18
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|17
|44
|2. M.City
|18
|39
|3. M. United
|18
|38
|4. Newcastle
|18
|35
|5. Tottenham
|18
|33
|6. Fulham
|19
|31
|7. Brighton
|18
|30
|8. Brentford
|19
|29
|9. Liverpool
|18
|28
|10. Chelsea
|18
|25
|11. Aston Villa
|19
|25
|12. Crystal Palace
|17
|22
|13. Nottingham Forest
|19
|20
|14. Leeds United
|18
|17
|15. Leicester City
|19
|17
|16. Wolves
|19
|17
|17. Bournemouth
|19
|16
|18. West Ham United
|19
|15
|19. Everton
|19
|15
|20. Southampton
|19
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|16
|41
|2. Real Madrid
|16
|38
|3. Real Sociedad
|17
|35
|4. Villarreal
|17
|28
|5. Real Betis
|16
|28
|6. Atletico Madrid
|16
|27
|7. Osasuna
|17
|27
|8. Athletic Bilbao
|17
|26
|9. Rayo Vallecano
|17
|26
|10. Mallorca
|17
|22
|11. Girona
|17
|21
|12. Valencia
|16
|19
|13. Getafe
|16
|17
|14. Almeria
|16
|17
|15. Celta Vigo
|17
|17
|16. Real Valladolid
|17
|17
|17. Sevilla
|17
|15
|18. Cadiz
|16
|15
|19. Espanyol
|16
|14
|20. Elche
|16
|4