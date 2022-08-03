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Christian Löffler Türkiye'ye Geliyor!
Almanya’nın gözde elektronik müzik sanatçıları arasında zirvede bulunan, prodüktör ve DJ Christian Löffler, işitsel ve görsel bir müzik ziyafeti sunmak için; Dharma Organizasyonu ile, 13 Ağustos Cumartesi akşamı (Live) performansı ile Klein Phönix Park’a konuk olacak. İşte ayrıntılar...
Kültür - Sanat 03.08.2022, 14:51 03.08.2022, 14:56 arif hür
Deneysel techno sahnesinin son yıllardaki favori isminden Alman prodüktör ve DJ Christian Löffler, 13 Ağustos’ta Klein Phönix Park’ta unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.
Almanya’nın önde gelen elektronik müzik sanatçısı ve yapımcısı Christian Löffler, deneysel tekno müziğin son yıllarda en sevilen isimleri arasında yer alıyor. Sahnede kendi ürettiği videoları da kullanan Löffler, yeni sahne tasarımında stüdyo havasının olacağını, böylelikle dinleyiclerinin üretimini sahnede canlı olarak deneyimleyebileceğini söylüyor.
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