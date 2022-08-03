Christian Löffler Türkiye'ye Geliyor!

Deneysel techno sahnesinin son yıllardaki favori isminden Alman prodüktör ve DJ Christian Löffler, 13 Ağustos’ta Klein Phönix Park’ta unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.



Almanya’nın önde gelen elektronik müzik sanatçısı ve yapımcısı Christian Löffler, deneysel tekno müziğin son yıllarda en sevilen isimleri arasında yer alıyor. Sahnede kendi ürettiği videoları da kullanan Löffler, yeni sahne tasarımında stüdyo havasının olacağını, böylelikle dinleyiclerinin üretimini sahnede canlı olarak deneyimleyebileceğini söylüyor.