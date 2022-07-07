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Cesur Şarkıcıdan İddialı Sözler
Yeni şarkısı 'Taburu Gelsin' ile büyük ses getiren Aden Duygu Sayan kendini, tarzıyla cesur şarkıcı olarak tanımlıyor. Sayan, "Sezen Aksu ve Aysel Gürel'den sonra en cesur benim" dedi. İşte detaylar...
Kültür - Sanat 07.07.2022, 10:31 arif hür
Aden Duygu Sayan'ın Free Records imzalı Taburu Gelsin adlı yeni şarkısı ve klibi kısa sürede gündem oldu.
Cesur klibiyle Twitter'da gündem olan Aden Duygu Sayan, "Aşk sınır tanımaz. Ne olursa olsun seviyor ve seviliyorsak mücadele etmeliyiz. Her türlü zorluğa değer. Bu sebeple böyle bir kliple meydan okuyarak Taburu Gelsin dedik. Sezen Aksu ve Aysel Gürel'den sonra en cesur benim" dedi.
İzmir’de küçük yaşlarda şarkı söylemeye başlayan Duygu Sayan, Dokuz Eylül Üniversitesi Müzik Öğretmenliği mezunu. Şarkıcının Esmerin Adı Oya, Men Ediyorum, Salla Gitsin, Yolun Açık Olsun gibi şarkıları bulunuyor.
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