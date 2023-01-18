Cenk Yüksel'den Nefes, Frekans ve Arketiplerle Evrensel Uyumlanma Kartları
Sanatçı Cenk Yüksel’in 2021 Mayıs döneminde Destek yayınlarından çıkan Nefes,Ses,Hareket ve Kutsal dönüşüm isimli kitabı, okuyucular tarafından çok beğenilmiş ve ilk haftasından itibaren en çok satanlar listesine girdi.
O dönemden beri kitabının imza günlerine ve içeriğinde anlattığı bilgilere dair grup ve bireysel seminerlere devam eden Cenk Yüksel, bu defa bu bilgilerden herkesin yararlanabilmesi ve insanların kendi kendilerine de frekanslarını yükseltip kadim nefes tekniklerini öğrenebilmeleri adına bu defa Herdem Yayınları’nda çıkardığı Nefes, Frekans ve Arketiplerle evrensel uyumlanma kartlarını spritüel alandan hoşlanan insanlar için satışa çıkardı.
27 adet karttan oluşan destede dokuz Nefes, dokuz Frekans ve dokuz arketip kartı bulunmakta. Ayrıca Frekans kartlarıyla Youtube üzerinden bu kartlara özel tasarlanmış olan frekans müzikleri eşliğinde Nefed egzersizleri yapmak mümkün olabilecek. Kartlar internet ortamındaki satış alanları ve tüm kitabevlerinde satışta.
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|18
|42
|2. Fenerbahçe
|18
|38
|3. Başakşehir
|18
|34
|4. Adana Demirspor
|18
|33
|5. Beşiktaş
|17
|32
|6. Trabzonspor
|18
|32
|7. Konyaspor
|18
|27
|8. Kayserispor
|18
|26
|9. Alanyaspor
|18
|24
|10. Karagümrük
|18
|21
|11. Giresunspor
|18
|20
|12. Gaziantep FK
|18
|19
|13. Ankaragücü
|18
|19
|14. Kasımpaşa
|18
|19
|15. Antalyaspor
|17
|18
|16. Hatayspor
|18
|17
|17. Sivasspor
|18
|15
|18. İstanbulspor
|18
|15
|19. Ümraniye
|18
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|19
|41
|2. Samsunspor
|19
|35
|3. Bodrumspor
|19
|35
|4. Keçiörengücü
|19
|33
|5. Boluspor
|19
|33
|6. Pendikspor
|19
|31
|7. Rizespor
|19
|31
|8. Bandırmaspor
|18
|31
|9. Sakaryaspor
|19
|28
|10. Manisa FK
|19
|28
|11. Göztepe
|19
|24
|12. Adanaspor
|19
|21
|13. Altay
|19
|21
|14. Erzurumspor
|19
|21
|15. Tuzlaspor
|19
|19
|16. Altınordu
|19
|16
|17. Ö.K Yeni Malatya
|19
|15
|18. Denizlispor
|19
|15
|19. Gençlerbirliği
|19
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|18
|47
|2. M.City
|18
|39
|3. Newcastle
|19
|38
|4. M. United
|19
|39
|5. Tottenham
|19
|33
|6. Fulham
|20
|31
|7. Brighton
|18
|30
|8. Brentford
|19
|29
|9. Liverpool
|18
|28
|10. Chelsea
|19
|28
|11. Aston Villa
|19
|25
|12. Crystal Palace
|19
|23
|13. Nottingham Forest
|19
|20
|14. Leeds United
|18
|17
|15. Leicester City
|19
|17
|16. Wolves
|19
|17
|17. Bournemouth
|19
|16
|18. West Ham United
|19
|15
|19. Everton
|19
|15
|20. Southampton
|19
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|16
|41
|2. Real Madrid
|16
|38
|3. Real Sociedad
|17
|35
|4. Atletico Madrid
|17
|28
|5. Villarreal
|17
|28
|6. Real Betis
|16
|28
|7. Osasuna
|17
|27
|8. Athletic Bilbao
|17
|26
|9. Rayo Vallecano
|17
|26
|10. Mallorca
|17
|22
|11. Girona
|17
|21
|12. Valencia
|16
|19
|13. Almeria
|17
|18
|14. Espanyol
|17
|17
|15. Getafe
|17
|17
|16. Celta Vigo
|17
|17
|17. Real Valladolid
|17
|17
|18. Cadiz
|17
|16
|19. Sevilla
|17
|15
|20. Elche
|17
|5