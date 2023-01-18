Cenk Yüksel'den Nefes, Frekans ve Arketiplerle Evrensel Uyumlanma Kartları

O dönemden beri kitabının imza günlerine ve içeriğinde anlattığı bilgilere dair grup ve bireysel seminerlere devam eden Cenk Yüksel, bu defa bu bilgilerden herkesin yararlanabilmesi ve insanların kendi kendilerine de frekanslarını yükseltip kadim nefes tekniklerini öğrenebilmeleri adına bu defa Herdem Yayınları’nda çıkardığı Nefes, Frekans ve Arketiplerle evrensel uyumlanma kartlarını spritüel alandan hoşlanan insanlar için satışa çıkardı.

27 adet karttan oluşan destede dokuz Nefes, dokuz Frekans ve dokuz arketip kartı bulunmakta. Ayrıca Frekans kartlarıyla Youtube üzerinden bu kartlara özel tasarlanmış olan frekans müzikleri eşliğinde Nefed egzersizleri yapmak mümkün olabilecek. Kartlar internet ortamındaki satış alanları ve tüm kitabevlerinde satışta.

