Cem Yenel'den Justin Timberlake İtirafı!

Programda kendisine yöneltilen, "Justin Bieber ve Shawn Mendes gibi kendi alanında başarılı sanatçılara benzetiliyorsunuz" sorusuna cevap veren Cem Yenel, ''Aslında hem tavır hem de görüntü olarak Justin Timberlake’in gençliğine benzetiliyorum.

Bu isimlerle anılmak gurur verici ve genç kızların sevgilisi olarak anılmak kadar keyifli bir şey olamaz. Amacım Cem’in en iyi versiyonu olmak. Çünkü en iyi bunu yapabiliyorum.'' dedi.





İLK KEŞFEDEN ÇİNLİLER OLDU

Cem Yenel, çocukluğunda bir yolculuğu esnasında Sezen Aksu'yla havaalanında yaşadığı anısını şu sözlerle anlattı: ''4 veya 5 yaşındaydım. O zamanlar bile Sezen Aksu hayranıydım. Çünkü arabada hep 'Sen Ağlama' dinlerdik. Sezen Hanım da havaalanının kafesinde oturuyordu.

Annemle lavaboya gittik, bana çantasını verdi ve kapıda beklememi söyledi. Çok da şovmen bir bebektim. En sevdiğim şey kameraydı hep. Sürekli gülen sapsarı bir bebektim. Çinli bir turist geldi yanıma. Fotoğrafımı çekti.

Ben de ona poz vermeye başladım. Bir anda tüm kafile, yaklaşık 40 kişi fotoğrafımı çekmeye başladı. 40 ayrı kameradan flaşlar patladı. Annem çıktı ve tabii ki çok şaşırdı. Ama daha komiği Sezen Hanım da o sırada lavaboya gelmişti ve 'Kim bu çocuk niye çekiyorlar bunu?' diyip yanağımı sıktı. Hiç unutamadığım bir anımdır. Şimdi olsa heyecandan konuşmayı başarabilirsem bir şarkı isterdim ondan.''



"TÜRKİYE'Yİ TANITMAK İSTİYORUM"

İleriye dönük hedeflerini de program esnasında anlatan Cem Yenel en büyük hedefinin işini yaparken mutlu olmak olduğunu dile getiriyor. Müzikal kariyeri için uluslararası platformlarda Türkiye'yi tanıtabilmeyi istediğini söyleyen sanatçı, müziğinde farklı kültürlerden de sentezler yapmak istediğini dile getirdi.