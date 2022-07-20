Cem Belevi bu yaz “Esiyor”

Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlanmaya hazırlanan şarkı Belevi’nin kariyerinin ikinci Ep’si “Yaz 35°C”nin de habercisi niteliğinde.





Cem Belevi’nin diskografisinde tempoyu arttırmaya hazırlanan “Esiyor”un sözü müziği Cem Belevi imzalı. Aranjesi Osman Çetin’e ait olan şarkının mix-mastering’inde ise Özgür Yurtoğlu var.

“Esiyor” 22 Temmuz’da Sony Music Türkiye etiketiyle tüm platformlarda yayında.

