Caz Rüzgarı Aqua Florya'da Esecek

"Ay ışığında caz konserleri" kapsamında 28 Temmuz'da başlayacak konser programında birbirinden önemli isimler sahne alacak ve ziyaretçilere müzik ziyafeti sunulacak. 900 kişilik amfi tiyatrosunda bugüne kadar birbirinden değerli sanatçıları ağırlayan Aqua Florya AVM, 28 Temmuz Perşembe Evrencan Gündüz, 29 Temmuz Cuma Julide Özçelik, 30 Temmuz Cumartesi Bülent Ortaçgil ve 31 Temmuz Pazar günü Birsen Tezer'i amfi tiyatroda ağırlamaya hazırlanıyor. Büyüleyici bir manzaraya sahip Aqua Florya amfi tiyatrosunda ki "Ay ışığında caz konserleri" saat 21:00'da başlayacak.