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Caz Rüzgarı Aqua Florya'da Esecek
Seçkin mağazaları, eşsiz deniz manzaralı cafe ve restoranları ve bünyesinde bulundurduğu dünyanın en büyük tematik akvaryumu ile şehrin en gözde alışveriş ve yaşam merkezleri arasında bulunan Aqua Florya AVM, 10. Yıl etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek caz konserleri serisine tüm sanat severleri bekliyor.
Kültür - Sanat 27.07.2022, 09:17 tarkan abdullahoğulları
"Ay ışığında caz konserleri" kapsamında 28 Temmuz'da başlayacak konser programında birbirinden önemli isimler sahne alacak ve ziyaretçilere müzik ziyafeti sunulacak. 900 kişilik amfi tiyatrosunda bugüne kadar birbirinden değerli sanatçıları ağırlayan Aqua Florya AVM, 28 Temmuz Perşembe Evrencan Gündüz, 29 Temmuz Cuma Julide Özçelik, 30 Temmuz Cumartesi Bülent Ortaçgil ve 31 Temmuz Pazar günü Birsen Tezer'i amfi tiyatroda ağırlamaya hazırlanıyor. Büyüleyici bir manzaraya sahip Aqua Florya amfi tiyatrosunda ki "Ay ışığında caz konserleri" saat 21:00'da başlayacak.
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|16. Real Sociedad
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