Son Dakika
Çağla Şıkel ve Edis'ten sürpriz proje!
Çağla Şıkel, önceki gün Madame Tussauds İstanbul'da sergilenen Edis figürüyle fotoğraf çekimi gerçekleştirdi.
Kültür - Sanat 26.10.2022, 17:40 28.10.2022, 12:35 Emrah
İki yakın arkadaş olan Edis ile Çağla Şıkel'in bir araya geldiği sürpriz proje merak konusu olurken, ikilinin sosyal medya hesaplarından birbirleriyle tatlı atışması görenleri gülümsetti.
Çağla Şıkel, ayrıca Edis figürüne uygun sarı kombiniyle de göz kamaştırdı.
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
20
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|10
|23
|2. Adana Demirspor
|11
|22
|3. Trabzonspor
|11
|21
|4. Başakşehir
|10
|20
|5. Beşiktaş
|11
|19
|6. Konyaspor
|11
|19
|7. Kayserispor
|11
|19
|8. Galatasaray
|10
|18
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Alanyaspor
|11
|13
|11. Kasımpaşa
|11
|13
|12. Karagümrük
|10
|12
|13. Sivasspor
|11
|10
|14. Antalyaspor
|10
|10
|15. Hatayspor
|10
|10
|16. Giresunspor
|10
|9
|17. Ankaragücü
|10
|8
|18. İstanbulspor
|10
|8
|19. Ümraniye
|10
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|10
|21
|2. Bodrumspor
|10
|18
|3. Pendikspor
|9
|18
|4. Keçiörengücü
|10
|18
|5. Boluspor
|9
|16
|6. Sakaryaspor
|10
|15
|7. Rizespor
|9
|14
|8. Samsunspor
|10
|14
|9. Bandırmaspor
|9
|13
|10. Manisa FK
|9
|13
|11. Tuzlaspor
|9
|12
|12. Altınordu
|9
|12
|13. Adanaspor
|10
|11
|14. Göztepe
|9
|11
|15. Erzurumspor
|9
|10
|16. Altay
|10
|8
|17. Gençlerbirliği
|9
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|10
|7
|19. Denizlispor
|10
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|11
|28
|2. M.City
|11
|26
|3. Tottenham
|12
|23
|4. Newcastle
|12
|21
|5. Chelsea
|11
|21
|6. M. United
|11
|20
|7. Fulham
|12
|18
|8. Liverpool
|11
|16
|9. Brighton
|11
|15
|10. West Ham United
|12
|14
|11. Brentford
|12
|14
|12. Everton
|12
|13
|13. Crystal Palace
|11
|13
|14. Bournemouth
|12
|13
|15. Aston Villa
|12
|12
|16. Southampton
|12
|12
|17. Leicester City
|12
|11
|18. Leeds United
|11
|9
|19. Wolves
|12
|9
|20. Nottingham Forest
|12
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|11
|31
|2. Barcelona
|11
|28
|3. Atletico Madrid
|11
|23
|4. Real Sociedad
|11
|22
|5. Real Betis
|11
|20
|6. Athletic Bilbao
|11
|18
|7. Villarreal
|11
|18
|8. Osasuna
|11
|17
|9. Valencia
|11
|15
|10. Rayo Vallecano
|11
|15
|11. Real Valladolid
|11
|14
|12. Mallorca
|11
|12
|13. Celta Vigo
|11
|11
|14. Espanyol
|11
|10
|15. Almeria
|11
|10
|16. Sevilla
|11
|10
|17. Getafe
|11
|10
|18. Girona
|11
|9
|19. Cadiz
|11
|7
|20. Elche
|11
|4