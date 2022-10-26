Çağla Şıkel ve Edis'ten sürpriz proje!

İki yakın arkadaş olan Edis ile Çağla Şıkel'in bir araya geldiği sürpriz proje merak konusu olurken, ikilinin sosyal medya hesaplarından birbirleriyle tatlı atışması görenleri gülümsetti.

Çağla Şıkel, ayrıca Edis figürüne uygun sarı kombiniyle de göz kamaştırdı.



