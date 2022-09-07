Burcu Cavrar 'Aşıklar Bayramı' filmiyle beğeni topluyor

Son dönemlerde başarılı projelerde yer alan Burcu Cavrar "Aşıklar Bayramı" filminde Dilek Hemşire karakteriyle izleyiciyle buluştu.

OGM Pictures imzalı, yönetmenliğini ve senaryosunu Özcan Alper'in üstlendiği, başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Settar Tanrıöğen'in paylaştığı film 2 Eylül’de Netflix’te yayınlandı.

Bir baba oğul hikayesini konu alan filmde Burcu Cavrar, Dilek Hemşire karakterini canlandırdı.

Burcu Cavrar Aşıklar Bayramı filmiyle ilgili düşüncelerini şöyle ifade ediyor;

“Aşıklar Bayramı benim için çok özel, çok kalıcı bir yolculuk oldu. Özcan Alper bence çok iyi bir yönetmen olmasının dışında, oyuncu psikolojisini müthiş dengeleyebilen, çalışması çok keyifli güzel bir insan. Onunla ve Kıvanç’la çalışmak benim için çok önemliydi. İşlerini hakkıyla ve iyi yapan insanlarla bir arada olmak mutluluk verici. Dilek hemşirenin de filmde güçlü kadın motifini çok dozunda yansıtan bir yeri vardı bu da benim için altı çizili bir önem taşıyordu açıkçası. Bu ekibin bir parçası olduğum için çok mutluyum”

Burcu Cavrar Kimdir?

Burcu Cavrar (d. 28 Mart 1989) Oyuncu

Burcu Cavrar 1989’da İstanbul’da doğdu. Oyunculuk kariyerine Sadri Alışık Kültür merkezinden aldığı 8 aylık bir oyunculuk eğitimiyle başladı.

Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. İlk dizisi “Kapalı Çarşı”dır. “Bir Kadın Tanıdım”, “Güz Gülleri”, “Aşkın Bedeli”, “Poyraz Karayel”, “Gönül İşleri” gibi dizilerde yer aldı. Son yıllarda “Siyah Beyaz Aşk” dizisinde “Hülya”, “Ramo” dizisinde “Cavidan” , “Öğretmen” dizisinde ise “Damla” karakterlerine hayat verdi. “91.1” adlı bağımsız filmde “Nil” karakterini canlandırmıştır. Uygur Sanat Tiyatrosu’nda 2019-2020 sezonunda Neil Simon’un “Kimin Borusu Ötecek” eserinden uyarladığı “Çat Kapı” oyununda oynamıştır.

2021 yılında Gain’de yayınlanan “Ex Aşkım” dizisinde oynadı.

2022 Eylül'de Netflix'te yayınlanan Özcan Alper’in yeni filmi “Aşıklar Bayramı”nda rol aldı.

Burcu Cavrar, ayrıca Fox’ta yayınlanan “Mahkum” dizisinde "Ceyda" karakteriyle yer almaktadır.