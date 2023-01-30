Borusan Sanat’ta Bu Hafta

Nefesli çalgılar kenteti biçimine solisti de ekleyen Türkiye’deki ilk topluluk olan Brassolist, düzenlemesi kendilerine ait repertuvarlarıyla 3 Şubat Cuma günü saat 21.00’de Borusan Müzik Evi’ne konuk oluyor. Jülide Özçelik, Fikri Karayel ve Ceren Gündoğdu’nun da katılacağı konserde, caz, pop, R&B ve özellikle Anadolu türkülerinden oluşan ve düzenlemeleri kendilerine ait olan repertuvar örnekleri müzikseverlerle buluşuyor.





BİFO, Haçaturyan ve Berlioz’un başyapıtlarını müzikseverler ile buluşturuyor

9 Şubat Perşembe günü saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleşecek konserde BİFO, sezonun en dikkat çekici programlarından birine imza atıyor ve “zorluk tanımayan kemancı” Valeriy Sokolov’u konuk ediyor. Parlak tekniği ve detayları atlamayan titiz yorumu ile başta Avrupa olmak üzere dünyanın önde gelen sahnelerinde ilgiyle izlenen Sokolov, bu konserde müzikseverlerle buluşuyor. İncelikli tekniği ile büyük beğeni toplayan Belçikalı orkestra şefi Karel Deseure’ün yönetimindeki BİFO, izleyenlere unutulmaz bir konser sunacak. Konser öncesinde Aydın Büke ve Serhan Bali saat 19.00-19.30 arasında Zorlu PSM’deki Meydan Fuaye alanında program üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirecek.





Borusansanat.tv’de konser yayınları devam ediyor

Ağırladığı birbirinden değerli solist ve şefler ile adından övgüyle söz ettiren Borusan Sanat, konser deneyimini dijitale taşıyan çevrimiçi video platformu borusansanat.tv üzerinden yayınladığı ücretsiz konser kayıtları tüm hızıyla devam ediyor. Borusan Quartet’in sahnesinde Albion Quartet’i ağırladığı 29 Ocak Pazar günü saat 11.30’da yayınlanacak konserde ise Say, Bartók ve Mendelssohn’un eserleri izleyenleri bekliyor. Konserin kaydı 12 Şubat tarihine kadar iki hafta boyunca yayında olacak.



Saat 11.00’den itibaren yayında olacak konserde, Aydın Büke ve Serhan Bali’nin konser öncesi keyifli sohbetleri de izlenebilecek.