Son Dakika

Borusan Sanat’ta Bu Hafta

Borusan Sanat, hazırladığı dopdolu programıyla Şubat ayına merhaba diyor. 3 Şubat Cuma günü ayın ilk konserinde Brassolist, Borusan Müzik Evi’nde seyircileri ile buluşurken; 9 Şubat Perşembe günü Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleşecek olan konserde Karel Deseure yönetimindeki BİFO, keman virtüözü Valeriy Sokolov’a eşlik ediyor. Çevrimiçi video platformu borusansanat.tv üzerinden yayınlanan konser kayıtları ise tüm hızıyla devam ediyor.

Kültür - Sanat 30.01.2023, 17:51 Emrah
Borusan Sanat’ta Bu Hafta

Nefesli çalgılar kenteti biçimine solisti de ekleyen Türkiye’deki ilk topluluk olan Brassolist, düzenlemesi kendilerine ait repertuvarlarıyla 3 Şubat Cuma günü saat 21.00’de Borusan Müzik Evi’ne konuk oluyor. Jülide Özçelik, Fikri Karayel ve Ceren Gündoğdu’nun da katılacağı konserde, caz, pop, R&B ve özellikle Anadolu türkülerinden oluşan ve düzenlemeleri kendilerine ait olan repertuvar örnekleri müzikseverlerle buluşuyor.


 
BİFO, Haçaturyan ve Berlioz’un başyapıtlarını müzikseverler ile buluşturuyor

9 Şubat Perşembe günü saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleşecek konserde BİFO, sezonun en dikkat çekici programlarından birine imza atıyor ve “zorluk tanımayan kemancı” Valeriy Sokolov’u konuk ediyor. Parlak tekniği ve detayları atlamayan titiz yorumu ile başta Avrupa olmak üzere dünyanın önde gelen sahnelerinde ilgiyle izlenen Sokolov, bu konserde müzikseverlerle buluşuyor. İncelikli tekniği ile büyük beğeni toplayan Belçikalı orkestra şefi Karel Deseure’ün yönetimindeki BİFO, izleyenlere unutulmaz bir konser sunacak. Konser öncesinde Aydın Büke ve Serhan Bali saat 19.00-19.30 arasında Zorlu PSM’deki Meydan Fuaye alanında program üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirecek.


 
Borusansanat.tv’de konser yayınları devam ediyor

Ağırladığı birbirinden değerli solist ve şefler ile adından övgüyle söz ettiren Borusan Sanat, konser deneyimini dijitale taşıyan çevrimiçi video platformu borusansanat.tv üzerinden yayınladığı ücretsiz konser kayıtları tüm hızıyla devam ediyor. Borusan Quartet’in sahnesinde Albion Quartet’i ağırladığı 29 Ocak Pazar günü saat 11.30’da yayınlanacak konserde ise Say, Bartók ve Mendelssohn’un eserleri izleyenleri bekliyor. Konserin kaydı 12 Şubat tarihine kadar iki hafta boyunca yayında olacak. 
 
Saat 11.00’den itibaren yayında olacak konserde, Aydın Büke ve Serhan Bali’nin konser öncesi keyifli sohbetleri de izlenebilecek.

#Borusan Sanat #Magazin #Snobmagazin
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 20 48
2. Fenerbahçe 20 44
3. Başakşehir 20 40
4. Beşiktaş 19 38
5. Adana Demirspor 20 37
6. Trabzonspor 20 35
7. Kayserispor 20 29
8. Konyaspor 20 27
9. Alanyaspor 20 25
10. Karagümrük 19 22
11. Gaziantep FK 20 22
12. Ankaragücü 20 22
13. Antalyaspor 19 21
14. Giresunspor 20 21
15. Hatayspor 19 20
16. Kasımpaşa 20 19
17. Sivasspor 20 18
18. İstanbulspor 20 15
19. Ümraniye 20 14
Takımlar O P
1. Eyüpspor 21 41
2. Samsunspor 21 39
3. Bodrumspor 21 38
4. Keçiörengücü 21 37
5. Pendikspor 21 34
6. Rizespor 20 34
7. Bandırmaspor 20 34
8. Sakaryaspor 21 34
9. Boluspor 21 34
10. Göztepe 21 30
11. Manisa FK 20 29
12. Adanaspor 21 22
13. Altay 21 19
14. Tuzlaspor 21 19
15. Erzurumspor 21 19
16. Altınordu 21 17
17. Ö.K Yeni Malatya 21 16
18. Gençlerbirliği 21 13
19. Denizlispor 21 13
Takımlar O P
1. Arsenal 19 50
2. M.City 20 45
3. Newcastle 20 39
4. M. United 20 39
5. Tottenham 21 36
6. Brighton 19 31
7. Fulham 21 31
8. Brentford 20 30
9. Liverpool 19 29
10. Chelsea 20 29
11. Aston Villa 20 28
12. Crystal Palace 20 24
13. Nottingham Forest 20 21
14. Leicester City 20 18
15. Leeds United 19 18
16. West Ham United 20 18
17. Wolves 20 17
18. Bournemouth 20 17
19. Everton 20 15
20. Southampton 20 15
Takımlar O P
1. Barcelona 18 47
2. Real Madrid 18 42
3. Real Sociedad 19 39
4. Atletico Madrid 19 34
5. Villarreal 18 31
6. Real Betis 18 31
7. Osasuna 19 28
8. Athletic Bilbao 19 26
9. Rayo Vallecano 18 26
10. Mallorca 19 25
11. Almeria 19 22
12. Girona 19 21
13. Sevilla 19 21
14. Valencia 18 20
15. Espanyol 19 20
16. Celta Vigo 19 20
17. Real Valladolid 19 20
18. Cadiz 19 19
19. Getafe 19 17
20. Elche 19 6