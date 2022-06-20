Blok flüt hayal güçlerini söndürdü
Milli Eğitim Bakanlığı çatısı altında, İSO ve İKSV işbirliğiyle gerçekleşen ‘Gençler seslendi ustalar ses verdi’ projesinin konuğu dünyaca ünlü keman virtüözü Cihat Aşkın oldu.
Milli Eğitim Bakan Danışmanı ve ses sanatçısı Aylin Şengün Taşçı’nın koordinasyonunda Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi'nde gerçekleşen etkinlikte Aşkın, öğrencilere kariyerleri ile ilgili tavsiyeler verdi.
CAKA’dan ÇEV Sanat’a sayısız projede genç müzisyenlerin önünü açmak için aktif görev üstlenen Cihat Aşkın, “Hepimizin müziğe başlangıcında sanata karşı bir aşk var. Benim için müzik vazgeçilmez bir tutku. Benim müziğe karşı istekli olduğumu gören annem babam mandolin aldı. Eskiden okullarda mandolinle eğitim yapılırdı. Blok flütün hayal güçlerini söndürdüğünü düşünüyorum. Müzik eğitiminin telli sazlarla daha iyi olacağını düşünüyorum. Mandolin çok sevdiğim bir enstrümandı. Kemana ise konservatuvar öncesinde başladım. Başka enstrüman çalmayı da hiç düşünmedim“ diyerek kariyeriyle ilgili itirafta bulundu.
Sizce hangi çift evliliğe daha yakın?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31