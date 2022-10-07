Benim Babam Bir Kahraman'a kostümlü final 

Senaryo gereği geceleri pelerinli, maskeli kostümler giyip, oyunlar oynayan oyuncular son set gününde adeta bir maskeli baloda gibiydi.

Başrollerini Ufuk Bayraktar ile birlikte Mahir İpek, Selim Erdoğan, İdris Nebi Taşkan, Aslıhan Kapanşahin ve Nurhak Mine Söz’ün paylaştığı, Metin Coşkun, Eray Özbal, Hülya Şen gibi usta isimlerin rol aldığı, çocuk karakteri Mehmet Emin Güney oynadığı filmde kostümleri efsane karikatür dergisi Leman’ın usta çizeri Bahadır Boysal tarafından çizildi ve tasarlandı.

Leman Kurtcan yapımcılığında çekilen filmin senaryosunu yönetmeni Orçun Benli, Şükrü Üçpınar ve Alptekin Öztürk’le birlikte yazdı. Film çok yakında sinemalarda izleyicisi ile buluşacak.