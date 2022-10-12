Başkentte güzel sanatlar lisesi öğrencileri ile usta sanatçılar aynı sahneyi paylaştı

CSO Ada Ankara Yerleşkesi Tarihi Salon'da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı güzel sanatlar liselerinde eğitim gören 12 öğrenci, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TRT Ankara ve İstanbul radyolarından ses sanatçılarıyla aynı sahneyi paylaştı.





Kültür ve Turizm Bakanlığının saz sanatçılarının ses sanatçılarına eşlik ettiği konserin Sanat Yönetmenliğini Aylin Şengün Taşçı yaptı.

Sanatçılar Aylin Şengün Taşçı, Elif Güreşçi, Umut Akyürek, Şennur Dinleyen, Eda Karaytuğ, Bekir Ünlüataer, Atakan Akdaş, Nilgün Kızılcı, Gökhan Temur, Orçun Kurdoğlu, Murat Irkılata, Neval Güleç, genç sanatçı adayları ile düet yaptı.





Başakşehir Güzel Sanatlar Lisesinden Nebi Mirza, Rümeysa Kayıtbey ve Zehra Çakıroğlu, Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesinden Berkan Yalçın ve Ahmet Yusuf Yılmaz, Itri Güzel Sanatlar Lisesinden Feride Hazal ve Hamit Özyurt, Marmara Üniversitesi Abdülkadir Meragi Güzel Sanatlar Lisesinden Yağmur Bakar, Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesinden Zehra Ece Güler, Bakırköy Güzel Sanatlar Lisesinden Arman Özgül, Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesinden Nehir Ada Kaygusuz ve Neva Gerişlioğlu konserde usta sanatçılarla şarkı söyleme fırsatı buldu. Konserde Türk sanat ve halk müziğinin sevilen eserleri seslendirildi.

Konsere Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in eşi Nebahat Özer, Milli Eğitim Bakan Yardımcıları Osman Sezgin ve Sadri Şensoy ile çok sayıda müziksever katıldı.





"GENÇLERİMİZİN TÜRK SANAT MÜZİĞİ İLE İLGİLENMEDİĞİ DOĞRU DEĞİL"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, konser sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, böyle bir konseri gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını ifade etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının ortak projesi olan bir etkinliği gerçekleştirdiklerini söyleyen Yavuz, sanatçıların bu projede gönüllü olarak yer aldıklarını bildirdi.

Yavuz, "Güzel sanatlar liselerimiz bizim için çok kıymetli. Bugün akşam gördük ki, bu liselerimizde inanılmaz yetenekli gençlerimiz var ve hepsiyle gurur duyuyoruz. Bu genç yeteneklerimizi bakanlık solistleri ile bir araya getirdik. Bir süredir birlikte çalıştılar ve bugün dinlediğiniz muhteşem konser ortaya çıktı. Türk müziği emin ellerde. Gençlerimizin Türk sanat müziği ile ilgilenmediği doğru değil. Yolları açık olsun." diye konuştu.