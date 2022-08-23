Barış Manço'nun Evinde Sürpriz Buluşma

Türk-Japon ilişkilerini kuvvetlendirmek amacıyla yapılabilecek çalışmaların konuşulduğu görüşmede, Doğukan Manço'nun plan ve projeleri de gündem konusuydu.

Müzik kariyerinin yanı sıra Japon kültürüne ve otomobillerine düşkünlüğü olan Doğukan Manço, ilerleyen dönemlerde Japonya'da gerçekleşecek olan drift yarışmaları ve festivallere katılmak için planlar yaptı.

2023 ve 2024 yıllarında gerçekleştirilmesi planlanan çok büyük projeler üzerine de sohbet eden Doğukan Manço ve Yuta Nagamura, iki ülke arasındaki bağları sağlamlaştırmak için çalışmalar yapacak.