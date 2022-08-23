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Barış Manço'nun Evinde Sürpriz Buluşma
DJ ve prodüktör Doğukan Manço ile Japonya İstanbul Başkonsolosluğu İstanbul Kültür Ateşesi Konsolos Yuta Nagamura, geçtiğimiz gün Barış Manço'nun evinde bir araya geldi. İşte detaylar..
Kültür - Sanat 23.08.2022, 17:51 23.08.2022, 17:55 arif hür
Türk-Japon ilişkilerini kuvvetlendirmek amacıyla yapılabilecek çalışmaların konuşulduğu görüşmede, Doğukan Manço'nun plan ve projeleri de gündem konusuydu.
Müzik kariyerinin yanı sıra Japon kültürüne ve otomobillerine düşkünlüğü olan Doğukan Manço, ilerleyen dönemlerde Japonya'da gerçekleşecek olan drift yarışmaları ve festivallere katılmak için planlar yaptı.
2023 ve 2024 yıllarında gerçekleştirilmesi planlanan çok büyük projeler üzerine de sohbet eden Doğukan Manço ve Yuta Nagamura, iki ülke arasındaki bağları sağlamlaştırmak için çalışmalar yapacak.
Kaynak: SNOB MAGAZİN
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