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Ayvalık Deniz Seviyesinde Tiyatro keyfini yaşadı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin ve Ayvalık Belediyesinin katkılarıyla, Ankara Sigorta ana sponsorluğunda hazırlanan Deniz Seviyesinde Tiyatro Festivalinin ikinci ayağı Ayvalık’ta son buldu. 23-26 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen ve Ayvalık halkının yoğun ilgisiyle karşılaşan festival, tiyatro oyunları, söyleşileri ve etkinlikleri ile şirin tatil beldesinin yaşamına renk kattı.

Kültür - Sanat 28.06.2022, 20:14 Emrah
Ayvalık Deniz Seviyesinde Tiyatro keyfini yaşadı

Yemyeşil ormanları, huzur veren denizi, tarihi taş evleri, mavi bayraklı plajları, doğayla tarihin iç içe geçtiği benzersiz yapısıyla turizmcilerin gözde beldesi Ayvalık, 23-26 Haziran 2022 tarihlerinde renkli bir sanat etkinliğine de ev sahipliği yaptı.

Balıkesir Tiyatro Festivalinin ikinci ayağı Deniz Seviyesinde Tiyatro Festivalini Ayvalık’ta gerçekleştirildi. Ayvalık Belediyesi’nin desteğiyle 23-26 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen ve Ayvalık halkının yoğun ilgisiyle karşılaşan festival, tiyatro oyunları, söyleşileri ve etkinlikleri ile şirin tatil beldesinin yaşamına renk kattı.
Ankara Sigorta ana sponsorluğunda; MUBI, TikTok, San Aviation, Çamlık 87, Özgün Zeytinyağları, Kafa Radyo ve Babala TV sponsorluğunda yapılan Deniz Seviyesinde Tiyatro Festivali; tiyatro, müzik, ve kültür yönetimi gibi birçok farklı profesyonellerin bir araya gelmesiyle hayat buldu.

Ayvalık halkı ve turistleri sanata doyurmayı hedefleyen, söyleşilerle özellikle gençlere yeni ufuklar açan festival kapsamında hazırlanan dolu dolu bir program Ayvalık’ta sanatseverleri karşıladı.
Balıkesir Büyükşehir ve Ayvalık Belediyelerinin, tarihten bu yana kültür ve sanatın beşiği olan Ayvalık’ı kültür ve sanatın merkezi olma yolundaki gayretlerini festivalin ateşini yakarken, festival organizatörü Mirket Platform yetkilileri uzun pandemi döneminin ardından sanatseverlere nefes olma planıyla Balıkesir, Deniz Seviyesi Tiyatro Festivalinin ikinci ayağı Ayvalık’a taşındı.
Binlerce sanatseveri bir araya getiren ve  4 gün süren festivalin ilk gününde Elçin Sangu, Ali Seçkiner Alıcı, Elif Ürse ve Ersin Arıcı’nın rol aldığı ‘Şehirde Kimse Yokken’ adlı tiyatro gösterisi sergilendi. Ünlü oyuncuların renkli sahnelerini sanatseverler alkış yağmuruna tutarken, Oğuzhan Uğur konseriyle de keyifli dakikalar yaşandı.
Festival kapsamında Nilperi Şahinkaya’nın tek kişilik performansıyla sahnelediği yeni oyunu  ‘Doğal Afet’, Ayvalık Amfi Tiyatro'da sanatseverlerin beğenisine sunulurken, ünlü şarkıcı Kalben Ayvalık Amfi Tiyatro Konser Alanı'nda şarkılarıyla sevenlerini mest etti.

Cunda Bekir Coşkun kütüphanesinde, Tülin Özen ve Tansu Biçer Nora 2 oyunu ile,  Serkan Keskin, İbrahim Selim ve Sarp Aydınoğlu ‘Kuşlar’ adlı tiyatro gösterisi ile, kapanışta ise Binnur Kaya, Dolunay Soysert, Güven Kıraç ve Levent Ülgen Vahşet Tanrısı adlı oyun ile farklı dünyalara, farklı duygulara sanatseverleri taşıdı. Festivalin müzik ayağında ise Mirkelam, Kalben, Dolu Kadehi Ters Tut müzik grubu sahnedeki keyifli performansları ile Ayvalık denizinin dalga seslerine müzik ritimlerini, notalarını eklediler.

#Magazin #Snobmagazin #Deniz Seviyesinde Tiyatro Festivali
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