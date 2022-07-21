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Aynur Aydın "Siyah" İle Listeleri Alt Üst Edecek!
Aynur Aydın'ın, sözü ve müziği Turaç Berkay'a ait olan "Siyah" şarkısı görücüye çıktı.
Kültür - Sanat 21.07.2022, 19:54 23.07.2022, 10:02 Emrah
Arka arkaya çıkardığı hitlerle ve söylemleriyle adından sıkça söz ettiren Aynur Aydın, yeni şarkısı “Siyah" ile müzik listelerini alt üst etmeye hazırlanıyor.
Dinleyiciyi alışılmışın dışında bir dünyaya götüren Aynur Aydın, günümüz dans şarkılarının çok farklı bir enerjisiyle geldi.
Klibin yönetmen koltuğuna oturan isim ise uluslararası birçok festivalde filmleri kataloglara girmiş Mihriban Tandoğan oldu.
"Siyah", Seyhan Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda.
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