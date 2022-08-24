Astrolog Elvan'dan Sürpriz Single

Elvas Lapis, sözlerini kendi yazdığı, müziği ve düzenlemesi ise Osman Çetin imzası taşıyan bu enerjik şarkı ile yaz mevsimini uzatmaya oldukça kararlı.

"ACIMI VE YASIMI KALEME DÖKTÜM"

“Ben bu sefer mutluluktan ağladım” diyerek takipçilerine duygularını aktaran Lapis, şarkının hüzünlü bir hikayeye sahip olduğunu şu sözlerle ifade etti: “Mart ayında en yakın arkadaşlarımdan Baran’ı kaybettim. Birbirimize son sözümüz, sıcak bir yerlere gitmekti.

Bu yüzden şarkıda “Hadi uyan sıcak bir yerlere gidelim” diyorum. Acımı, yasımı kaleme döktüm. Bir baktım çiçek gibi bir şarkı olmuş.”

“Hadi Uyan” adlı şarkının klibi için Ahmet Can Tekin yönetmenliğinde kamera karşısına geçen Elvan Lapis, rengarenk elbiseleri ve danslarıyla takipçilerinden büyük ilgi gördü. Klip, bir günde yüz bin izlenme barajını geçti.