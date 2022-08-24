Astrolog Elvan'dan Sürpriz Single
Verdiği seminerler ve yazdığı yazılarla Astroloji dünyasının en çok takip edilen isimlerinden biri olan ve Astrolog Elvan olarak tanınan Elvan Lapis, “Hadi Uyan” adlı teklisiyle bu kez müzikseverleri selamlıyor. İşte detaylar...
Elvas Lapis, sözlerini kendi yazdığı, müziği ve düzenlemesi ise Osman Çetin imzası taşıyan bu enerjik şarkı ile yaz mevsimini uzatmaya oldukça kararlı.
"ACIMI VE YASIMI KALEME DÖKTÜM"
“Ben bu sefer mutluluktan ağladım” diyerek takipçilerine duygularını aktaran Lapis, şarkının hüzünlü bir hikayeye sahip olduğunu şu sözlerle ifade etti: “Mart ayında en yakın arkadaşlarımdan Baran’ı kaybettim. Birbirimize son sözümüz, sıcak bir yerlere gitmekti.
Bu yüzden şarkıda “Hadi uyan sıcak bir yerlere gidelim” diyorum. Acımı, yasımı kaleme döktüm. Bir baktım çiçek gibi bir şarkı olmuş.”
“Hadi Uyan” adlı şarkının klibi için Ahmet Can Tekin yönetmenliğinde kamera karşısına geçen Elvan Lapis, rengarenk elbiseleri ve danslarıyla takipçilerinden büyük ilgi gördü. Klip, bir günde yüz bin izlenme barajını geçti.
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|3
|7
|2. Başakşehir
|3
|7
|3. Beşiktaş
|3
|7
|4. Gaziantep FK
|3
|7
|5. Antalyaspor
|3
|6
|6. Adana Demirspor
|3
|6
|7. Giresunspor
|3
|6
|8. Galatasaray
|3
|6
|9. Trabzonspor
|3
|6
|10. Konyaspor
|3
|5
|11. Alanyaspor
|3
|5
|12. Kayserispor
|3
|3
|13. Sivasspor
|3
|2
|14. Ankaragücü
|2
|1
|15. Ümraniye
|3
|1
|16. Hatayspor
|2
|0
|17. Karagümrük
|2
|0
|18. İstanbulspor
|3
|0
|19. Kasımpaşa
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|2
|6
|2. Samsunspor
|2
|4
|3. Gençlerbirliği
|2
|4
|4. Eyüpspor
|2
|4
|5. Göztepe
|2
|4
|6. Pendikspor
|2
|4
|7. Bandırmaspor
|1
|3
|8. Sakaryaspor
|2
|3
|9. Boluspor
|2
|3
|10. Adanaspor
|2
|2
|11. Erzurumspor
|2
|2
|12. Rizespor
|2
|2
|13. Denizlispor
|2
|1
|14. Altınordu
|2
|1
|15. Keçiörengücü
|2
|1
|16. Ö.K Yeni Malatya
|2
|1
|17. Tuzlaspor
|2
|1
|18. Manisa Futbol Kulübü
|1
|0
|19. Altay
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|3
|9
|2. M.City
|3
|7
|3. Leeds United
|3
|7
|4. Tottenham
|3
|7
|5. Brighton
|3
|7
|6. Newcastle
|3
|5
|7. Fulham
|3
|5
|8. Brentford
|3
|4
|9. Crystal Palace
|3
|4
|10. Nottingham Forest
|3
|4
|11. Southampton
|3
|4
|12. Chelsea
|3
|4
|13. Aston Villa
|3
|3
|14. M. United
|3
|3
|15. Bournemouth
|3
|3
|16. Liverpool
|3
|2
|17. Everton
|3
|1
|18. Wolverhampton Wanderers
|3
|1
|19. Leicester City
|3
|1
|20. West Ham United
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Villarreal
|2
|6
|2. Real Madrid
|2
|6
|3. Real Betis
|2
|6
|4. Osasuna
|2
|6
|5. Barcelona
|2
|4
|6. Rayo Vallecano
|2
|4
|7. Athletic Bilbao
|2
|4
|8. Atletico Madrid
|2
|3
|9. Girona
|2
|3
|10. Valencia
|2
|3
|11. Real Sociedad
|2
|3
|12. Almeria
|2
|1
|13. Sevilla
|2
|1
|14. Mallorca
|2
|1
|15. Espanyol
|2
|1
|16. Celta Vigo
|2
|1
|17. Elche
|2
|1
|18. Real Valladolid
|2
|1
|19. Cadiz
|2
|0
|20. Getafe
|2
|0