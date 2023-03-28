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Amy Winehouse Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi’nde
Güney Kore Daejeon Uluslararası Tiyatro Festivali’nde seyirci ile buluşmaya hazırlanan Amy Winehouse, 29 Mart Çarşamba akşamı Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi’nde sahneleniyor.
Kültür - Sanat 28.03.2023, 16:38 Emrah
Ünlü sanatçı Amy Winehouse’un kısa ve hüzünlü hayat öyküsü… Yakın çevresinin duyarsızlığı ve anlayışsızlığı sonucunda onu alkol ve uyuşturucu batağına sürükleyen ve genç yaşta ölüme götüren olaylar zinciri… Sanatçının sevgi açlığını ve umutsuz varoluş çabasını modern dans ile tiyatroyu harmanlayan çağdaş bir anlatım…
Kosta Kortidis’in yazdığı metin, Kemal Başar rejisiyle sahneye uyarlandı. Koreografisini Dilara Çakmak’ın yaptığı eserde Amy Winehouse rolündeki Cansu Tekoluk’a Kaan Erkam, Zeynep Yaylıcıoğlu ve Savaş Alp Başar eşlik ediyor.
“Birinin hayali, birinin zevki, birinin çığlığı… Ben yalnızca kendimin Amy’si olamadım!”
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