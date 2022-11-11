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'Amin' Adlı Şarkısına Klip Çekti
Sezen Aksu’dan aldığı iki şarkı ile müzik sektörüne giriş yapan Gözde Sucu üçüncü şarkısı söz, müzik ve aranjesi Ozan Gülek’e ait ‘’ AMİN’’in klip çekimlerini tamamladı. İşte detaylar...
Kültür - Sanat 11.11.2022, 14:14 11.11.2022, 14:19 arif hür
İki ay aralıklarla yeni şarkılarını müzikseverler ile buluşturmayı planlayan Gözde Sucu'nun, dinleyen herkesin içinden ‘Amin’ diyeceği şarkısı, Kasım ayının son haftasında dijital platformlarda yayında olacak.
Amin’in klip yönetmenliğini ünlü radyocu ve yönetmen Cenk Alptekin üstlendi, çekimler üç ayrı mekanda gerçekleştirildi.
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