Altın Portakal Ödülleri Sahiplerini Buldu

Nefise Karatay ve Yekta Kopan’ın sunduğu Halk TV ekranlarından canlı yayınlanan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Muhittin Böcek’in ev sahipliğini yaptığı geceye; CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek , CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Festivalin İdari Direktörü Cansel Tuncer, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, Antalya protokol üyeleri, jüri üyeleri Yeşim Ustaoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan, Azra Deniz Okyay, Harun Tekin, Nurgül Yeşilçay, Uğur İçbak, Anamaria Marinca, Nikolaj Nikitin, Valdimar Jóhannsson, Ezgi Mola, Melikşah Altuntaş, Nazlı Elif Durlu, Ceylan Özgün Özçelik, Hilmi Etikan, Elif Ergezen, Görkem Yeltan, Feyzi Tuna, İsmail Güneş, Murat Erşahin, Olkan Özyurt, Uğur Vardan’ın yanı sıra Mustafa Alabora, Aybüke Pusat, Melisa Sözen, Gülsen Tuncer, Nilüfer Aydan, Ayşenil Şamlıoğlu, İpek Bilgin, Ayşe Erbulak, Abdurrahman Keskiner, Engin Ayça, Tarık Papuçcuoğlu, Nurcan Eren, Şerif Gören, Tayfun Pirselimoğlu, Serdar Orçin, Melike Demirağ, Serap Aksoy, Salih Güney, Biket İlhan, Tolga Karaçelik, Serpil Tamur, Ayçin İnci, Elif İnci gibi sinema ve televizyon dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Muhittin Böcek yaptığı konuşmada; “Geleneksel kortejimizle başlayan festivalimizin coşkusu güzel şehrimizden güzel ülkemize dalga dalga yayıldı. Sanatçılarımızla, yurtiçi ve yurtdışından gelen yüzlerce konuğumuzla hemşerilerimizle birlikte çok güzel bir hafta geçirdik. Sokaklarda buluştuk, salonları sinema aşkıyla doldurduk. Sanatla iyileştik, çoğaldık, sevgiyle kucaklaştık. İyi ki varsın Altın Portakal. İyi ki varsın sinema. Yaşadığımız her gün aldığımız kararların ne kadar doğru olduğunu gördük. Çünkü Türk sineması olmadan, sanatçılarımız olmadan Altın Portakal olamaz, o kendi değerleriyle güzeldir, kendi değerleri ile anlamlı. Onun için bir tarihtir, yaşı yarım asrı geçen bir çınardır, o özüyle bir dünya markasıdır. Ülkemizin uluslararası alandaki gurur kaynağıdır. 59 yıllık tarihiyle bizi kucaklayan Altın Portakal bugün bir kez daha sanatçılarımızın emeklerini taçlandıracak. Şimdiden ödül alacak tüm sanatçılarımızı yürekten kutluyorum,” dedi.



En İyi Film “Karanlık Gece”

yıl Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda 10 film yarıştı. Jüri başkanlığını yönetmen-yapımcı-senarist Yeşim Ustaoğlu’nun üstlendiği, oyuncu-yönetmen Ahmet Mümtaz Taylan, yönetmen-senarist Azra Deniz Okyay, müzisyen Harun Tekin, oyuncu Nurgül Yeşilçay ve görüntü yönetmeni Uğur İçbak’tan oluşan, ani gelişen iş programı nedeniyle şair Haydar Ergülen’in ayrılmak zorunda kaldığı jüri, yönetmenliği Özcan Alper’e, yapımcılığı Soner Alper, Necati Akpınar, Ersin Çelik ve Bülent Makar’a ait “Karanlık Gece” filmini En İyi Film seçti.



“Karanlık Gece”, En İyi Film Ödülü’nün yanı sıra Murat Uyurkulak ve Özcan Alper’e En İyi Senaryo Ödülü’nü kazandırdı.

Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü’nün sahibi “Ayna Ayna”

Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü’ne Belmin Söylemez’in yönettiği, Haşmet Topaloğlu’nun yapımcısı olduğu “Ayna Ayna” filmi layık görüldü. “Ayna Ayna” filmindeki performansıyla da Laçin Ceylan, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandı.



Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü “Kar ve Ayı” filmine verildi!

Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü’nü Selcen Ergun’un yönettiği, Nefes Polat’ın yapımcısı olduğu “Kar ve Ayı” aldı. Merve Dizdar, filmdeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü aldı.



Kurak Günler filmi geceden 9 ödülle ayrıldı!

En İyi Yönetmen Ödülü’ne “Kurak Günler” filmiyle Emin Alper layık görüldü. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ise “Kurak Günler” filminin başrol oyuncularından Selahattin Paşalı ve “LCV (Lütfen Cevap Veriniz)” filmindeki performansıyla Cem Yiğit Üzümoğlu arasında paylaştırıldı.



“Kurak Günler” filmiyle Christos Karamanis En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü’nü kazanırken, filmin müziklerine imza atan Stefan Will En İyi Müzik Ödülü’ne layık görüldü. Erol Babaoğlu “Kurak Günler” filmiyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü.



Özcan Vardar ve Eytan İpeker, “Kurak Günler” filminin kurgusuyla En İyi Kurgu Ödülü’ne layık görülürken, Cahide Sonku’nun anısını yaşatmak ve Türkiye sinema sektöründeki kadın temsili ile görünürlüğüne dikkat çekmek amacıyla verilen 50 bin TL para destekli Cahide Sonku Ödülü’nün bu seneki kazananı, “Kurak Günler” filminin yardımcı yapımcılarından Çiğdem Mater oldu.



Emin Alper, “Kurak Günler” filmiyle, Feyzi Tuna, Görkem Yeltan ve İsmail Güneş’ten oluşan jüri tarafından, bu yıl usta yönetmen Erden Kıral anısına verilen FİLM-YÖN En İyi Yönetmen Ödülü’ne de layık görüldü.



Sinema yazarları Murat Erşahin, Olkan Özyurt ve Uğur Vardan’dan oluşan jürinin, bu yıl sinema yazarı Murat Özer anısına verdikleri SİYAD En İyi Film Ödülü ise Emin Alper’in yönettiği “Kurak Günler” filmine verildi.



Meral Efe Yurtseven ve Yunus Emre Yurtseven, Kaan Müjdeci imzalı “Iguana Tokyo” filmiyle En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü’ne layık görüldüler.



En İyi Belgesel “Kim Mihri”

10 filmin yarıştığı Ulusal Belgesel Film Yarışması’nın Ceylan Özgün Özçelik, Elif Ergezen ve Hilmi Etikan’dan oluşan jürisi, “En İyi Belgesel Film Ödülü’nü Berna Gençalp’in yönettiği “Kim Mihri” filmine verdi.



Jüri Özel Ödülü ise Ekin İlbağ ve İdil Akkuş’un birlikte yönettikleri “Düet” filmine verildi.



“Ben Tek Siz Hepiniz” En İyi Kısa Film

Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması’nda ise toplam 12 kısa film yarıştı. Ezgi Mola, Melikşah Altuntaş ve Nazlı Elif Durlu tarafından yapılan değerlendirme sonucu, Barış Kefeli ve Nükhet Taner’in yönettiği “Ben Tek Siz Hepiniz” En İyi Kısa Film seçildi.



Jüri Özel Ödülü’nü Özgürcan Uzunyaşa’nın “Cehennem Boş Tüm Şeytanlar Burada” adlı filmi kazandı.



Uluslararası Yarışma’nın en iyisi “Ziyaretçi”

10 filmin yarıştığı Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nın, oyuncu Anamaria Marinca, oyuncu Jean-Marc Barr, film küratörü ve eleştirmeni Nikolaj Nikitin, Arte France direktörü Olivier Père ve yönetmen, senarist Valdimar Jóhannsson’dan oluşan jürisi, Martín Boulocq’un “Ziyaretçi / The Visitor” adlı filmini En İyi Film seçti.



Jüri bu yıl ayrıca Michal Vinik imzalı Valeria Evleniyor / Valeria is Getting Married filmine Jüri Özel Ödülü verdi.



En İyi Yönetmen: Damian Kocur

Jüri, En İyi Yönetmen Ödülü’ne “Ekmek ve Tuz / Bread and Salt” filminin yönetmeni Damian Kocur’u layık gördü.



En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne “Canavarlar / The Beasts” filmindeki performansıyla Marina Foïs, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’ne ise “Mahkeme / Dustland” filmiyle Pejman Jamshidi layık görüldü.



Ödüller



Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması

Jüri Özel Ödülü: Cehennem Boş, Tüm Şeytanlar Burada – Özgürcan Uzunyaşa

En İyi Kısa Film: Ben Tek Siz Hepiniz – Barış Kefeli, Nükhet Taner



Ulusal Belgesel Film Yarışması

Jüri Özel Ödülü: Düet- Ekin İlbağ, İdil Akkuş

En İyi Belgesel Film: Kim Mihri – Berna Gençalp



Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması



En İyi Uluslararası Film: Ziyaretçi / The Visitor - Martín Boulocq



Jüri Özel Ödülü: Valeria Evleniyor / Valeria is Getting Married - Michal Vinik



En İyi Yönetmen: Ekmek ve Tuz / Bread and Salt – Damian Kocur



En İyi Kadın Oyuncu: Marina Foïs - Canavarlar / The Beasts



En İyi Erkek Oyuncu: Pejman Jamshidi - Mahkeme / Dustland



Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması



En İyi Film: Karanlık Gece – Özcan Alper, Soner Alper, Necati Akpınar, Ersin Çelik, Bülent Makar



Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü: Ayna Ayna – Belmin Söylemez, Haşmet Topaloğlu



Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü: Kar ve Ayı – Selcen Ergun, Nefes Polat



En İyi Yönetmen: Emin Alper – Kurak Günler



Cahide Sonku Ödülü: Çiğdem Mater



En İyi Senaryo: Murat Uyurkulak, Özcan Alper – Karanlık Gece



En İyi Kadın Oyuncu: Merve Dizdar – Kar ve Ayı



En İyi Erkek Oyuncu: Selahattin Paşalı / Kurak Günler – Cem Yiğit Üzümoğlu / LCV (Lütfen Cevap Veriniz)



En İyi Görüntü Yönetmeni: Christos Karamanis – Kurak Günler



En İyi Müzik: Stefan Will – Kurak Günler



En İyi Kurgu: Özcan Vardar, Eytan İpeker – Kurak Günler



En İyi Sanat Yönetmeni: Meral Efe Yurtseven, Yunus Emre Yurtseven – Iguana Tokyo



En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Laçin Ceylan – Ayna Ayna



En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Erol Babaoğlu – Kurak Günler



SİYAD En İyi Film Ödülü: Kurak Günler – Emin Alper



Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü: Emin Alper – Kurak Günler