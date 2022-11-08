Almanya'dan Türkiye'ye Dönüş Göçü Belgeseli Prömiyer Yaptı

Belgesel gösterimi sonrasında, İstanbul Bilgi Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü müdürü Prof. Dr. Ayhan Kaya, Almanya’dan Türkiye’ye geriye dönüş göçü ve belgesel hakkında bir açılış konuşması yaptı.

Dr. Deniz Güneş Yardımcı’nın moderatörlüğünü yaptığı panelde, yönetmen ve sosyal antropolog Nilay Kılınç ve yardımcı yönetmenler Markus Bauer ve Alexander Brugger belgeseli tartışıp, seyircilerin sorularını yanıtladılar.

Haziran 2022’de tamamlanan “Arkadaşloch– Nobody’sProblem” adlı uzun metraj belgesel, Almanya’dan Türkiye’ye sürgün edilmiş ikinci kuşak bir göçmenin, Antalya’da yeni bir hayat kurma çabalarını anlatıyor.

Belgeselin temel çalışması, Nilay Kılınç’ın 2018 yılında Surrey Üniversitesinde sunduğu doktora tezinin araştırmasına dayanıyor.

Türkçe, İngilizce ve Almanca dillerinde çekilmiş, Türkiye ve Avusturya ortak yapımı olan belgeselin yapımcı şirketi Linz merkezli LM.Media. 5 Ekim 2022’de, Almanya’da akademik prömiyeri yapılan belgesel, ondan fazla uluslararası film festivaline adaylığını koydu.