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Ali471 ve DYSTINCT "Bebeğim" için yeniden bir arada
Ali471 yeniden DYSTINCT ile "Niye" parçasından sonra yeniden bir araya geldi. 29 Temmuz cuma günü Sony Music Germany etiketiyle yayınlanacak yeni şarkıları "Bebeğim", Arapça ve Türkçe sözleri ve oryantalist melodisiyle dikkat çekiyor.
Kültür - Sanat 28.07.2022, 18:26 29.07.2022, 15:27 Emrah
Unleaded &Yam tarafından prodüksiyonu üstlenilen şarkı kulüplerin yeni gözdesi olmaya aday.
İKİ AYRI DİL İKİ AYRI ÜLKE
Rouslan'ın yönetmenliğini üstlendiği klip iki ayrı ülkede çekildi. Ali471'in Türkçe seslendirdiği bölümlerin görüntüleri Bodrum'da, DYSTINCT'in Arapça söylediği bölümlerin görüntüleri ise Marakeş'te alındı.
Almanya'nın hiphop sahnesinde dikkat çeken yeni isimlerinden biri olan Ali471 "Hadi Gel Gezelim" ile hem Türkiye hem de Almanya'da öne çıkan isimlerden biri olmuştu. Manuellsen, Ero, Elif, Uzi, Deno419 ve Mero gibi isimlerle ortak çalışmalara imza atan Ali471'in DYSTINCT ile seslendirdiği "Bebeğim" 29 Temmuz'da tüm platformlarda yayında.
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