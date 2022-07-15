Aleyna Tilki'nin Annesi Herkesi Ters Köşe Yaptı!

Düzenlemesinde Can Atayılmaz imzası bulunan şarkının sözleri ve bestesi ise Cengiz Tekin’e emanet. Ferit Çetinkaya yönetmenliğinde kamera karşısına geçen Havva Öztel, klip için titizlikle hazırlandı.

Öztel’in klipte en büyük destekçisi ise kızı Aleyna Tilki oldu.

Tilki, klip çekiminden bir saniye bile ayrılmadı.

DMC etiketi ile “Seni Kalbimden Kovdum” 14 temmuz’da bütün dijital platformlarda, klibi ise NetD kanalında yayında.