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Agnes Denes’in “Yaşayan Pramit” Eseri Dört Mevsim Sakıp Sabancı Müzesi’nde

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (SSM)’nin bahçesinde 13 Eylül 2022’de yerini alan Agnes Denes’in mekâna özgü eseri Yaşayan Piramit, yaşam döngüsüne bahar ve yaz aylarında da devam edecek. 

Kültür - Sanat 26.01.2023, 18:10 Emrah
Agnes Denes’in “Yaşayan Pramit” Eseri Dört Mevsim Sakıp Sabancı Müzesi’nde

Sabancı Holding’in ana sponsorluğunda; Çimsa’nın iletişim sponsorluğunda SSM’nin bahçesinde yer alan eser,  İstanbul’un kent florası içinden seçilen ve farklı cephelerindeki güneş ve gölge miktarına göre yerleştirilen bitki ve çiçeklerden oluşuyor. 


 
İlk olarak 2015 yılında New York’taki Socrates Heykel Parkı’nda ve ardından 2017’de documenta 14 kapsamında Kassel’deki Nordstadtpark’ta inşa edilen, mekâna özgü eser Yaşayan Piramit doğal yaşam döngüsüne sahip bir heykel olarak da değerlendiriliyor. Dört ton toprakla doldurulmuş ahşap basamaklı teraslardan oluşan piramit, gökyüzüne uzanan dokuz metrelik bir kavis çiziyor. Piramidin teraslarında, özenle seçilmiş yaklaşık altı yüz türde iki bin adet bitki ve çiçek yer alıyor. Filizlenerek, çiçek açarak ya da tohuma kaçarak sergilendiği süre boyunca farklı evreler geçiren eser, İstanbul’da sonbaharı geçirdi ve şu anda kış mevsimini yaşıyor.


 
Agnes Denes’in Türkiye’de sergilenen ilk eseri  Yaşayan Piramit, yaz mevsimini de müze bahçesinde geçtirdikten sonra tabiata duyarlı yaklaşımını sürdürecek ve ziyaretçilerini bitkileri sahiplenmeye davet edecek. Agnes Denes’in 1969 yılında kaleme aldığı ve sanatçının arzusu doğrultusunda bu sergi için özel olarak üretilen Manifesto isimli eseri ise müze koleksiyonunda kalıcı olarak yerini alacak. 
 
Yaşayan Piramit eseri kapsamında çocuk ve yetişkinlere yönelik çevre ve ekoloji odaklı atölye ve konferans gibi etkinlikler sergi boyunca devam edecek. 

#Agnes Denes #Magazin #Snobmagazin
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