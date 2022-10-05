Agah ve Tugz'dan 'Canavar' gibi şarkı

Agah ve Tugz'dan "Canavar "gibi geri dönüş 5'li serinin ilk parçası olan Canavar'ın klip çekimileri geçtiğimiz günlerde ünlü yönetmen Sezai Demirer tarafından Reşadiye'de lüx bir malikane de çekildi.

"Canavar'ın klip çekiminde Ertuğrul Agah ve Tugz'un stil danışmanlığını Denizcan Kutlu üstlendi. "Canavar" şarkısının aranjesini Cenk Çelik yaparkan Agah ve Tugz'un fotoğraflarını klip yönetmeni Sezai Demirer tarafından çekildi.

Dev Prodüksiyon!

Yönetmen koltuğunda oturan Demirer bir ay süren ön hazırıkların ardından sette 16 saatini geçirerek başarılı bir işe daha imza attı. Lüx malikaneden, paha biçilmez koleksiyon araçlara dans ekibinden, oyuncu kadrosuna kadar iyi çalışılmış proje "Canavar" Raw Yapım tarafından önümüzdeki günlerde sosyal medyada ve youtube kanalında yerini alacak.