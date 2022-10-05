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Agah ve Tugz'dan 'Canavar' gibi şarkı

Agah ve Tugz'dan "Canavar "gibi geri dönüş 5'li serinin ilk parçası olan Canavar'ın klip çekimleri ünlü yönetmen Sezai Demirer tarafından Reşadiye'de lüks bir malikanede gerçekleşti. İşte detaylar...

Kültür - Sanat 05.10.2022, 16:10 05.10.2022, 16:09 arif hür
Agah ve Tugz'dan 'Canavar' gibi şarkı

Agah ve Tugz'dan "Canavar "gibi geri dönüş 5'li serinin ilk parçası olan Canavar'ın klip çekimileri geçtiğimiz günlerde   ünlü yönetmen Sezai Demirer tarafından  Reşadiye'de lüx bir malikane de çekildi.

"Canavar'ın  klip çekiminde Ertuğrul Agah ve Tugz'un stil danışmanlığını Denizcan Kutlu üstlendi. "Canavar" şarkısının aranjesini Cenk Çelik yaparkan Agah ve Tugz'un fotoğraflarını klip yönetmeni Sezai Demirer tarafından çekildi. 

Dev Prodüksiyon!

Yönetmen koltuğunda oturan Demirer bir ay süren ön hazırıkların ardından sette 16 saatini geçirerek başarılı  bir işe daha imza attı. Lüx malikaneden, paha biçilmez koleksiyon araçlara  dans ekibinden, oyuncu kadrosuna kadar iyi çalışılmış proje "Canavar"  Raw Yapım tarafından  önümüzdeki günlerde sosyal medyada ve youtube kanalında yerini alacak.

#Agah ve Tugz #sanat #kültür #haber
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