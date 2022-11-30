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'Affetmem Asla Seni'yi üç farklı versiyonla yeniden yorumladı

Geçtiğimiz yıl yayımladığı Kızıl Gonca isimli üç şarkılık çalışmasının ardından Dolunay isimli teklisi ile müzik dünyasına başarılı bir giriş yapan Sezen Cin Özdemir, bestesi Yıldırım Gürses’e, sözleri Mustafa Sevilen’e ait olan efsane şarkı ‘’Affetmem Asla Seni’’yi, üç farklı versiyonla yeniden yorumladı. İşte detaylar...

Kültür - Sanat 30.11.2022, 13:11 30.11.2022, 14:00 arif hür
'Affetmem Asla Seni'yi üç farklı versiyonla yeniden yorumladı

Güçlü sesi ve kendine has yorumu ile dikkat çeken Sezen Cin Özdemir'in klasik yorumunun modern eşliklerle harmanlandığı Affetmem Asla Seni çalışmasının prodüktörlüğünü Babajim İstanbul yaptı.

"ÇOK BÜYÜK HAZ DUYUYORUM"

Sezen Cin Özdemir, Affetmem Asla Seni projesi ile ilgili duygularını şu şekilde ifade etti:

"İlk çalışmalarımızı tamamladıktan sonra yeni repertuvarımız için Ozan ile hareketli şarkıların üzerinden geçtik. Yıldırım Gürses eserleri ilk adresimizdi. Affetmem Asla Seni, birçok formda şekillendirilebilen bir dinamiğe sahipti. Bu sebeple üç ayrı düzenleme yapıldı. Her biri ayrı lezzette oldu.

Çalışmamıza baktığımda, aslında tam beni anlatıyor; klasikleşmiş eserleri güncel hale getirmekten çok büyük haz duyuyorum.’’

Üç farklı versiyondan orijinal olanını Ozan Tügen, Moody Bossa versiyonunu Cem Tuncer, French House versiyonunu ise Soup Natsy düzenledi.

Orijinal ve Moody Bossa versiyonlarının klip yönetmenliğini Hakee üstlendi. French House’un lirik videosunu ise Soup Natsy hazırladı.

Orijinal versiyonunun klibi şarkıyla aynı gün; diğer iki versiyonun klipleri de önümüzdeki haftalarda sırasıyla Babajim İstanbul’un YouTube kanalında olacak.

Tüm düzenlemelerin vokalleri Ozan Tügen tarafından Babajim Stüdyoları’nda kaydedilen projenin kapak tasarımı ve fotoğrafları ise Hale Utangaç imzası taşıyor.

SEZEN CİN ÖZDEMİR KİMDİR?

Üsküdar Musiki Cemiyeti’nde koro şefi, solist, eğitmen ve yönetim kurulu üyeliği görevlerini sürdüren Sezen Cin Özdemir, aynı zamanda uluslararası bir firmada İş Geliştirme Direktörü olarak iş hayatını devam ettiriyor. Hem iş, hem müzik hayatını eş zamanlı olarak yürüten sanatçı, müzik tutkusuna ara vermeden devam etmeyi planlıyor.

Sezen Cin Özdemir’in üçüncü projesi ‘’Affetmem Asla Seni’’ Babajim İstanbul etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.

#Affetmem Asla Seni #Sezen Cin Özdemir #snob magazin #müzik
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