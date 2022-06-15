Adalar'da Gülşen Sürprizi

Ada Gazinosu'nun açılışını muhteşem ve enerji dolu sahne performansı ile gerçekleştirecek olan Gülşen, 22.00’de başlayacak olan konserde dillere dolanan şarkılarını ve Türk pop müziğine damga vuran eserlerini seslendirecek.

Sonsuz bir deniz, geçmişten günümüze müzik seçkileri, Nolina Ada mutfağının birbirinden lezzetli yemek sunumları ve gün batımından ay ışığına uzanan bir eğlence dünyası olan ve Kınalı Ada'da yer alan Ada Gazinosu, Gülşen konseri ile gerçekleştireceği iddialı açılışın ardından her hafta farklı tarzlarda sanatçı, festival ve etkinliklere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.