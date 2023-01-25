8 Dalda 9 Oscar Adaylığı Kazanan ‘The Banshees Of Inısherın’ 3 Şubat’tan İtibaren Sinemalarda

‘In Bruges’ filminin ardından yönetmen / senarist Martin McDonagh ile oyuncular Colin Farrell ve Brendan Gleeson’ı yeniden buluşturan ‘The Banshees of Inisherin’, 3 Şubat’ta vizyona giriyor. ‘En İyi Film’ dahil 8 dalda toplam 9 Oscar adaylığı kazanan ve Colin Farrell’a da ilk Oscar adaylığını getiren film, izleyicileri İrlanda’nın batı kıyısında bulunan bir adaya götürüyor.





İki ömürlük dost olan Pádraic (Colin Farrell) ve Colm (Brendan Gleeson)’ın arkadaşlığının Colm’un aldığı ani bir kararla bitmesini ve kendilerini bir çıkmazsa bulan ikiliden Pádraic’in arkadaşlıklarını yeniden kurtarmaya çalışmasını anlatan film, McDonagh’ın güçlü sinematografisiyle hem sayısız ödül ve adaylık kazandı hem de eleştirmenler ile izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Kerry Condon ve Barry Keoghan’ın da oyuncu kadrosunda yer aldığı ‘The Banshess of Inisherin’, Müzikal veya Komedi Dalında En İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu (Colin Farrell) ve En İyi Senaryo (Martin McDonagh) dalında Altın Küre Ödülü’ne layık gösterildi.





Adaylar açıklanmadan önce de Oscar yarışının en iddialı adayları arasında gösterilen ‘The Banshees of Inisherin’, 3 Şubat’tan itibaren sinemalarda izlenebilir.



Oscar Adaylıkları:



En İyi Film

En İyi Yönetmen (Martin McDonagh)

En İyi Orijinal Senaryo (Martin McDonagh)

En İyi Erkek Oyuncu (Colin Farrell)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Brendan Gleeson / Barry Keoghan)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Kerry Condon)

En İyi Orijinal Film Müziği (Carter Burwell)

En İyi Kurgu (Mikkel E. G. Nielsen)