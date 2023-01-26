55 Görsel Sanatlar Öğretmeni “Eğitim Ƞ Sanat” Sergisinde Buluştu

Dolmabahçe Sanat Galerisi, 25 Ocak Çarşamba günü açılan yeni bir karma sergiyle sanatseverleri bir araya getiriyor. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Resim - İş Öğretmenliği Bölümünden mezun olmuş ve şu an kutsal bir meslek olan “Öğretmenlik” ile binlerce öğrenciye dokunan 55 görsel sanatlar öğretmeninin yolu bu kez de “Eğitim Ƞ Sanat” sergisinde kesişiyor. Sergiye katılan öğretmenler eserleriyle, sanatın büyüleyici ve bütünleyici yönünü ziyaretçilerin beğenisine sunuyor. “Eğitim Ƞ Sanat” isimli karma sergi 5 Şubat’a kadar Dolmabahçe Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilir.

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Resim – İş Öğretmenliği Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak çalışmalarına devam eden Zeynep ÖZTÜRK’ün küratörlüğünde açılan karma sergide, 55 görsel sanatlar öğretmeni farklı disiplinlerdeki çalışmaları ile yer alıyor. Türkiye’nin farklı illerinde görev yapan 55 öğretmen, bu kez eğitimci kimlikleriyle değil sanatçı yönleriyle sanatseverlerle buluşuyor.

Sergi; konuları, anlatımları, teknikleri farklı birçok eserle izleyicileri görsel bir şölene davet ederken “Eğitim Ƞ Sanat” sergisi 05 Şubat 2023 tarihine kadar Dolmabahçe Sanat Galerisi’nde görülebilir.