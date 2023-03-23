Son Dakika

23.Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nde Heyecan Başladı

Kültürlerarası Transfer Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, bu yıl 11-16 Haziran 2023 tarihleri arasında Frankfurt’ta 23. kez sinemaseverlerle buluşacak.

Kültür - Sanat 23.03.2023, 20:14 Emrah
23.Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nde Heyecan Başladı

11-16 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 23. Uluslararası Frankfurt Türk Filmleri Festivali; Hessen Eyaleti Kültür ve Uyum Bakanlığı, Frankfurt Büyükşehir Belediyesi, Frankfurt Türkiye Başkonsolosu desteği ve Kültürlerarası Transfer Derneği tarafından düzenleniyor. Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı, bu yıl Türkiye proje ortağı Türkiye Sinema ve Audiovisual Kültür Vakfı – TÜRSAK ile gerçekleştirilen festival kapsamında “Uzun Metraj Film Yarışması”, “Üniversitelerarası Kısa Film Yarışması” ve“Belgesel Film Yarışması”na ek olarak ilk kez “Senaryo Yarışması”nın hayata geçirildiğini açıkladı. 

Festivalde yepyeni bir kategori: Senaryo yarışması

Yarışma başvuruları tamamlanan 23. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’ne dair açıklama yapan Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı, ilk olarak Türkiye ve Suriye’de yaşanan yüzyılın felaketinden dolayı duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi. Sıtkı, Almanya’da yaşayan Türkler olarak, depremde her şeyini kaybeden insanların acısını paylaştıklarını ve ellerinden gelen desteği vermek için çalıştıklarını söyleyerek, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Festival detaylarına da değinen Hüseyin Sıtkı; destek veren kurumlar arasında Hessen Eyaleti Kültür ve Uyum Bakanlığı, Frankfurt Büyükşehir Belediyesi, Frankfurt Türkiye Başkonsolosu yer aldığını dile getirirken; festivalde 11. Alman Sinemacılar gözü ile Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Belgesel Film Yarışması, 15.Türk ve Alman Üniversitelerarası Kısa Film Yarışması’nın yanı sıra bu yıl ilk kez Senaryo Yarışması için de başvuru alındığını vurguladı. Sıtkı, bu yıl uzun metraj dalında 38, belgesel dalında 116, üniversitelerarası kısa film dalında 65 Türk, 24 Alman filminin yanı sıra ilk kez hayata geçirilen senaryo yarışmasına ise 18 projenin başvuru yaptığının altını çizdi.

Sinema sektörünün dış pazarlara açılması için iş birliği şart!

Kültür sanat alanında birçok etkinliğe destek veren veya proje ortağı olan Türkiye Sinema ve Audiovisual Kültür Vakfı – TÜRSAK Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Okan ise festivale dair yaptığı açıklamada; sinema sektörünün geliştirilebilmesi ve dış pazarlara açılabilmesi için bu alanda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliğini geliştirmenin şart olduğunu ifade etti. 
 
Festivalin Ön Jürisi Açıklandı!

Sinema sanatı aracılığıyla Türkiye ve Almanya toplumları arasındaki ekonomik ve kültürel paylaşımı artırmayı ve birlikte yaşam kültürüne katkıda bulunmayı amaçlayan Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali her yıl Türk sinemasının nitelikli örneklerini Almanya'da geniş kitlelerle buluşturuyor. Festival kapsamında düzenlenen “Uzun Metraj Film Yarışması’nın ön jürisinde yönetmen Musa Öztep, yönetmen ve oyuncu Pelin Oruç, oyuncu Tarık Tiryakioğlu, “Belgesel Film Yarışması” ön jürisinde yönetmen Nil Su Filiz, kurgu yönetmeni Ezgi Yılmaz, senarist Semih Mumcular, “Kısa Film Yarışması” ön jürisinde oyuncu Yaman Yoldaş, yönetmen Günay Alioğlu, görüntü yönetmeni Eray Köseoğlu ve “Senaryo Yarışması” ön jürisinde ise yönetmen ve senarist Gülsün Odabaş, görüntü yönetmeni Onur Vural, senarist Emsal Şensoylar yer alıyor.
 
Açılış gecesinde onur ve vefa ödüllerinin verileceği festivalde yarışacak filmler, Alman ve Türk sinemacılardan oluşan ana jüri tarafından değerlendirilecek. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivalinin kapanış gecesinde ise ALTIN ELMA ödülleri sahiplerine takdim edilecek.  

#Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali #sinema #film #Magazin #Snobmagazin
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 60
2. Fenerbahçe 24 54
3. Beşiktaş 25 49
4. A.Demirspor 25 45
5. Trabzonspor 25 44
6. Başakşehir 24 41
7. Kayserispor 25 38
8. Konyaspor 25 34
9. Karagümrük 24 31
10. Antalyaspor 25 28
11. Alanyaspor 25 28
12. Sivasspor 25 27
13. Kasımpaşa 25 26
14. Gaziantep FK 25 25
15. Ankaragücü 24 25
16. İstanbulspor 24 24
17. Giresunspor 24 23
18. Hatayspor 24 23
19. Ümraniye 25 22
Takımlar O P
1. Samsunspor 26 54
2. Eyüpspor 26 53
3. Pendikspor 26 47
4. Rizespor 25 46
5. Keçiörengücü 26 46
6. Sakaryaspor 26 46
7. Bodrumspor 26 41
8. Manisa FK 25 39
9. Boluspor 25 38
10. Bandırmaspor 25 37
11. Göztepe 25 35
12. Tuzlaspor 26 28
13. Altay 26 25
14. Adanaspor 26 25
15. Erzurumspor 25 24
16. Altınordu 25 20
17. Gençlerbirliği 25 17
18. Denizlispor 26 17
19. Yeni Malatyaspor 26 16
Takımlar O P
1. Arsenal 28 69
2. M.City 27 61
3. M. United 26 50
4. Tottenham 28 49
5. Newcastle 26 47
6. Liverpool 26 42
7. Brighton 25 42
8. Brentford 27 42
9. Fulham 27 39
10. Chelsea 27 38
11. Aston Villa 27 38
12. Crystal Palace 28 27
13. Wolves 28 27
14. Leeds United 27 26
15. Everton 28 26
16. Nottingham Forest 27 26
17. Leicester City 27 25
18. West Ham United 26 24
19. Bournemouth 27 24
20. Southampton 28 23
Takımlar O P
1. Barcelona 26 68
2. Real Madrid 26 56
3. Atletico Madrid 26 51
4. Real Sociedad 26 48
5. Real Betis 26 45
6. Villarreal 26 41
7. Athletic Bilbao 26 36
8. Rayo Vallecano 26 36
9. Osasuna 26 34
10. Celta Vigo 26 34
11. Mallorca 26 32
12. Girona 26 31
13. Getafe 26 29
14. Sevilla 26 28
15. Cadiz 26 28
16. Real Valladolid 26 28
17. Espanyol 26 27
18. Valencia 26 26
19. Almeria 26 26
20. Elche 26 13