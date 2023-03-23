23.Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nde Heyecan Başladı

11-16 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 23. Uluslararası Frankfurt Türk Filmleri Festivali; Hessen Eyaleti Kültür ve Uyum Bakanlığı, Frankfurt Büyükşehir Belediyesi, Frankfurt Türkiye Başkonsolosu desteği ve Kültürlerarası Transfer Derneği tarafından düzenleniyor. Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı, bu yıl Türkiye proje ortağı Türkiye Sinema ve Audiovisual Kültür Vakfı – TÜRSAK ile gerçekleştirilen festival kapsamında “Uzun Metraj Film Yarışması”, “Üniversitelerarası Kısa Film Yarışması” ve“Belgesel Film Yarışması”na ek olarak ilk kez “Senaryo Yarışması”nın hayata geçirildiğini açıkladı.

Festivalde yepyeni bir kategori: Senaryo yarışması

Yarışma başvuruları tamamlanan 23. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’ne dair açıklama yapan Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı, ilk olarak Türkiye ve Suriye’de yaşanan yüzyılın felaketinden dolayı duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi. Sıtkı, Almanya’da yaşayan Türkler olarak, depremde her şeyini kaybeden insanların acısını paylaştıklarını ve ellerinden gelen desteği vermek için çalıştıklarını söyleyerek, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Festival detaylarına da değinen Hüseyin Sıtkı; destek veren kurumlar arasında Hessen Eyaleti Kültür ve Uyum Bakanlığı, Frankfurt Büyükşehir Belediyesi, Frankfurt Türkiye Başkonsolosu yer aldığını dile getirirken; festivalde 11. Alman Sinemacılar gözü ile Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Belgesel Film Yarışması, 15.Türk ve Alman Üniversitelerarası Kısa Film Yarışması’nın yanı sıra bu yıl ilk kez Senaryo Yarışması için de başvuru alındığını vurguladı. Sıtkı, bu yıl uzun metraj dalında 38, belgesel dalında 116, üniversitelerarası kısa film dalında 65 Türk, 24 Alman filminin yanı sıra ilk kez hayata geçirilen senaryo yarışmasına ise 18 projenin başvuru yaptığının altını çizdi.

Sinema sektörünün dış pazarlara açılması için iş birliği şart!

Kültür sanat alanında birçok etkinliğe destek veren veya proje ortağı olan Türkiye Sinema ve Audiovisual Kültür Vakfı – TÜRSAK Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Okan ise festivale dair yaptığı açıklamada; sinema sektörünün geliştirilebilmesi ve dış pazarlara açılabilmesi için bu alanda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliğini geliştirmenin şart olduğunu ifade etti.



Festivalin Ön Jürisi Açıklandı!

Sinema sanatı aracılığıyla Türkiye ve Almanya toplumları arasındaki ekonomik ve kültürel paylaşımı artırmayı ve birlikte yaşam kültürüne katkıda bulunmayı amaçlayan Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali her yıl Türk sinemasının nitelikli örneklerini Almanya'da geniş kitlelerle buluşturuyor. Festival kapsamında düzenlenen “Uzun Metraj Film Yarışması’nın ön jürisinde yönetmen Musa Öztep, yönetmen ve oyuncu Pelin Oruç, oyuncu Tarık Tiryakioğlu, “Belgesel Film Yarışması” ön jürisinde yönetmen Nil Su Filiz, kurgu yönetmeni Ezgi Yılmaz, senarist Semih Mumcular, “Kısa Film Yarışması” ön jürisinde oyuncu Yaman Yoldaş, yönetmen Günay Alioğlu, görüntü yönetmeni Eray Köseoğlu ve “Senaryo Yarışması” ön jürisinde ise yönetmen ve senarist Gülsün Odabaş, görüntü yönetmeni Onur Vural, senarist Emsal Şensoylar yer alıyor.



Açılış gecesinde onur ve vefa ödüllerinin verileceği festivalde yarışacak filmler, Alman ve Türk sinemacılardan oluşan ana jüri tarafından değerlendirilecek. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivalinin kapanış gecesinde ise ALTIN ELMA ödülleri sahiplerine takdim edilecek.