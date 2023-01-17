2023 Çocukla 'Türkiye Yüzyılı' Konseri

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılı nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın destekleriyle düzenlenen konser için Ankara'nın 9 ilçesindeki 65 okuldan 2023 çocuk seçildi. Yaklaşık 3 ay boyunca müzik öğretmenleri ve ses sanatçısı Doç. Dr. Aylin Şengün Taşçı ile çalışan çocuklar, önceki gün Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara'da konser verdi. Konsere, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in eşi Nebahat Özer ile davetliler katıldı. Seyirci koltuklarından sahnede oturan katılımcılara seslenen 2023 çocuk, Kültür ve Turizm Bakanlığı orkestrası ile Türk Sanat Müziğinin sevilen eserlerini seslendirdi.

'ÇOCUKLARLA BİRLİKTE GELECEĞE AKTARILACAK'

Doç. Dr. Aylin Şengün Taşçı, projenin amaçlarından birinin Türk Sanat Müziğinin çocuklarla birlikte geleceğe aktarılması olduğunu belirterek, "Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer'in geniş ve güzel vizyonuyla başlayan bir çalışma oldu. Çocuklarımıza kendi öz müziğimizin, kendi kültürümüzün bu çok önemli parçasını iyice içselleştirerek öğretmek amacıyla bir çalışma yapalım istedik. Benim çok uzun yıllardan beri Türk Sanat Müziği içinde bir nefer gibi çalıştığım gerçeğinin de etkisiyle bir sistemli çalışmaya giriştik. 2023 çocuğu sembolleştirerek 'Türkiye Yüzyılı' adını verdiğimiz bu sürecin içinde kendi çocuklarımızı kendi müziğimizle bir araya getirerek onların bunu çok iyi öğrenip kendileriyle birlikte bir sonraki nesle aktarmalarını sağlayan bir çalışma oldu. Öğretmenlerimiz benim seslendirerek sazlar içinde kaydettiğim eserleri onlara 3 aylık bir süreç içinde çok güzel bir provayla öğretti. Gerçekten de çok başarılı bir şekilde öğrendiklerini gördük" dedi.