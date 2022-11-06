2'nci Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'ne 13 ülkeden 42 film katıldı

Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği 2'nci Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'nin ödül töreni gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, törende yaptığı konuşmada, festivalin fikir aşamasından beri ilk düşüncelerinin, sinema perdesi üzerinden kültür zenginliğini ortaya koymak, bunu mümkün olan en yüksek katılım, dolayısıyla çeşitlilik içinde gerçekleştirmek olduğunu söyledi.



İlk yıl 13 ülkeden 42 sinema eserinin izleyicilerle buluştuğunu anımsatan Mehmet Nuri Ersoy, bu yıl 17 ülkeden 52 eserle çıtayı biraz daha yükselttiklerini kaydetti.

Festivalde, "TÜRKSOY Özel Ödülü" Yulduz Rajabova'ya, "Türk Kültürüne Katkı Ödülleri" Arslan Eyeberdiev, Rano Shodiyeva, Sadyk Sher Niyaz, Kanat Torebay ve Mehmet Bozdağ'a, "Vefa Ödülleri" Osman Sınav ve Türkan Şoray'a, "En İyi Film Ödülü Dilmurod Masaidov'a, "En İyi Yönetmen Ödülü" Vagıf Mustafayev'e, "En İyi Senaryo Ödülü" Semih Kaplanoğlu'na, "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü" Kalipa Tashtanova'ya, "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü" Kayrat Kemalov'a, "En İyi Belgesel Film Birincilik Ödülü" Furkat Usmanov'a, aynı kategoride ikincilik ödülü Aigul Cherendinova'ya veüçüncülük ödülü de İsmet Arasan'a verildi.

Törende, ödülünü Mehmet Nuri Ersoy'dan alan usta sanatçı Türkan Şoray, salondaki davetlilerce uzun süre ayakta alkışlandı.