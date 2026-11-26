Draima.ai’nin tamamen yapay zekâ teknolojileriyle ürettiği orijinal adı “Khalid ibn al-Walid” – Halid Bin Velid dizisi yayın hayatına başladı.



Toplam 30 bölümden oluşan ve yaklaşık 90 saniyelik bölümler hâlinde hazırlanan yapım, 15 günde bir yayınlanacak yeni bölümleriyle İslam tarihinin önemli komutanlarından Halid Bin Velid’in hayatını anlatıyor.

Kenan Çoban, yapay zekâyla yeniden hayat buldu dizinin en dikkat çekici özelliklerinden biri, gerçek oyuncuların dijital ikizlerinin yapay zekâ teknolojileriyle oluşturulan sinematik dünyada kullanılması.



Kenan Çoban Halid bin Velid’i canlandırırken, Burak Arslan Halid’in kardeşi Velid bin Velid’e, Muhammed Gomuk ise Pers Kralı karakterine hayat veriyor.



Tarihî mekânlardan savaş sahnelerine, kostümlerden görsel atmosferlere kadar yapımın dünyası yapay zekâ teknolojileriyle oluşturuluyor.

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