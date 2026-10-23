 İzzet Yıldızhan ilk kez konuştu! İtibar zedelemesi yapan herkesten şikayetçiyim

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayet davasından beraat eden İzzet Yıldızhan, ilk kez konuştu.

Sanatçı, "Bu süreçte ben ve bütün ailem çok yıprandık. Olayın hiçbir yerinde olmamama rağmen beni daha çok üzen 3-5 kendini bilmez, sunucu, yapımcı ve yayıncı benim hakkında inanılmaz zedeleme yaptı. Beni azmettirici olarak topluma yansıttılar. Beni esas olan sanat camiasında olan konular üzdü. Onlarla ilgili şikayetçiyim, dava süreci başladı. İtibar zedelemesi yapan herkesten şikayetçiyim. Bununla ilgili maddi yararı komple Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacağım. Ben beraat ettim, zaten bu konuyla ilgili hiçbir yerinde yoktum" dedi.

CEZAEVİ SÜRECİNDE EN BÜYÜK ZARARI AİLEM GÖRDÜ

Yıldızhan, "Bu zamana kadar neden sessiz kaldınız?" sorusuna, "Mahkeme sürecini etkilememek için sustum, ortada ciddi dava yürüyordu. Kendimi çektim ve sonucunu bekledim. Benim hakkında gerçek belli oldu. Davanın hiçbir yerinde olmadığım açıklandı ve beraat ettim. Sustum ve ailemle zaman geçirdim" yanıtını verdi.

Cezaevi sürecinden bahseden Yıldızhan, "Kötü bir süreçti. Allah kimseye yaşatmasın. Kader mahkumlarını bir an önce ailelerine kavuştursun. Cezaevi sürecinde en büyük zararı ailem gördü. Bana atılan iftiralar beni üzdü" diye konuştu.

Kolu sargılı olan Yıldızhan, "Çocuklarla bahçede top oynarken düştüm, elim kırıldı" dedi.

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