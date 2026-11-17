İrem Derici, Kıbrıs Nuh'un Gemisi Otel'de konser verdi. Sahne tarzıyla dikkat çeken şarkıcı, performansıyla beğeni topladı.



Derici, fenomen şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı.



Kıbrıs'ta üst üste konser veren şarkıcı, "Paraya çok ihtiyacım var. Günde üç konser olsa çıkacağım. Para çok güzel bir şey. İlk sağlık diyoruz ya onun da ucu paraya bakıyor. Evi yeni aldım. 15 sene kraliçe gibi yaşamaya çalışıp, sonra ev aldım. Deli deli yatırım yapmak yerine dünyayı gezmek istiyorum. Bir yazlığım da olmasın!" dedi.

BAZI ŞEYLERİ BU KADAR ABARTMAYIN!

Roma'da sokak şarkıcılarına eşlik etmesine Derici, "Bu yaz çok çalıştım ayağım suya girmedi. Melih'le alakalı durum oldu ve yaz kötü geçti. 10 kilo verip, sahneye çıktım. Şu an toparlandım 60 kiloya çıktım. Her gece orada belli saatten sonra canlı müzik yapılıyor orada... Türk arkadaşlarımıza denk geldik. Onlar gidip, 'Bu kız Türkiye'de çok ünlü' dediler. Çok güzeldi bir ortam. Video için, 'Milli gururumuz' dediler. Sanki Londra'da sahne aldım. Bazı şeyleri bu kadar abartmayın! Planlı değildi. Planslı olsa zaten böyle olmazdı. Altı yaşından beri İngilizce öğreniyorum. Yorumda, 'Ne ara İngilizcesini geliştirdi' dediler" açıklamasını yaptı.



Şarkıcı, "O anda şarkı söylemek sizi mutlu etti mi?" sorusuna, "Türkiye'de büyüyeceğini düşünmüyordum. Burada hep yaptığım şey sahne... O yüzden heyecanlandım orada ve mutlu oldum" yanıtını verdi. Derici, "Roma'daki Aşk Çeşmesi'ne para attınız mı?" sorusuna, "Bir para atınca 'Tekrar Roma'ya gideceksin', ikincide 'Aşkı bulacaksın', üçüncüde ise 'Evleneceksin' derler. Benim evlilik eksik, avuç avuç attım" yanıtını verdi.



YILBAŞINDA ÖYLE PARALAR YOK

Yılbaşı sahne ücretlerinin konuşulmasına şarkıcı, "Yılbaşı listesi doğruysa ben sahneye çıkmayayım artık. Birine 40 milyon diğerine 30 milyon yazmışlar. İnanmayın öyle paralar yok. Yeminle öyle para yok. İnsanlar sinir olsun diye o haberler yapılıyor" diye konuştu.

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