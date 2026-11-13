 İpek Tenolcay: Kurtlar Vadisi ile hayatımın akışı değişti

Cemre Onaylı’nın hazırlayıp sunduğu, Kulüp 91 YouTube kanalında yayınlanan “Cemre ile TBT” programının bu haftaki konuğu; sunduğu programlar ve özellikle “Kurtlar Vadisi” dizisinde hayat verdiği Nesrin Çakır karakteriyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu İpek Tenolcay oldu.

GÜZELLİK YARIŞMASINA TESADÜFEN KATILDIM

Nostalji denildiğinde kendi hayatından çok eski siyah beyaz Türk filmlerini hatırladığını söyleyen İpek Tenolcay programda, 1990 yılında güzellik yarışmasına katılmaya hak kazanan 16 güzelden biri olma hikâyesini anlattı.

METİN SEREZLİ’DEN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM

Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği eğitimini bırakarak turizme yönelen Tenolcay, güzellik yarışmasına katılma kararının aslında bir arkadaşına eşlik etmekle başladığını belirtti. “Aklımda dişisel bir şey yoktu” diyen oyuncu, arkadaşını yalnız bırakmamak için gittiği seçmelerin kendisine yepyeni bir dünyanın kapılarını açtığını ifade etti. Yüz güzeli seçildiği yarışmanın ardından mankenlik ve sunuculuk yapan Tenolcay, sunuculuk kariyerinde Metin Serezli’den çok şey öğrendiğini dile getirdi.

GÜNLÜK HAYATTA MODAYI TAKİP ETMİYORUM

Uzun yıllar moda programları sunan İpek Tenolcay, geçmişteki programların önemine değinirken, modayla ilişkisini de anlattı: “İşimi yaparken sektörü takip ediyorum. Kendi günlük hayatımda ise modayı takip eden biri değilim. Kendimi kıyafetin içinde iyi hissediyorsam, farklıysa benim için tamamdır. 20 yıllık bir kıyafet de olabilir, yeni bir kıyafet de...”



HALDUN DORMEN’İN OYUNCULUK TEKLİFİ BENİ GURURLANDIRDI

1992 yılında düzenlenen “Scarlet Aranıyor” yarışmasına da katılan İpek Tenolcay programda, o dönemde oyunculuk konusunda herhangi bir iddiası olmadığını söyledi. Haldun Dormen ve Cemil İpekçi ile çalışma fırsatı bulduğu dönemi özel bir deneyim olarak nitelendiren Tenolcay, “O dönemin kokusunu aldığım bir iş oldu. O havayı solumak keyifliydi” dedi.

Haldun Dormen’in kendisine oyunculuk teklif ettiğini de anlatan Tenolcay, “Haldun Dormen, ‘Gel seni oyuncu yapalım’ dedi ama aklım bir karış havadaydı. Mankenlikten de iyi para kazanıyordum ama Haldun abinin teklifi beni çok gururlandırmıştı” ifadelerini kullandı.



ŞEHNAZ TANGO İLE USTALARIMDAN İŞE SAYGILI OLMAYI ÖĞRENDİM

“Yaptığımız işe saygılı olmayı ustalarım sayesinde öğrendim. Vefa duygusuyla Şehnaz Tango’da tüm ustalarımı saygıyla hatırlıyorum.”

Programda televizyon dizileriyle tanışmasını da anlatan İpek Tenolcay, “Şehnaz Tango” dizisinin oyunculukta karar kılmasında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi ve “Şehnaz Tango’nun setine ilk gittiğimde elim ayağım titriyordu. Hayranlıkla izlediğim oyuncularla birlikte oynayacaktım. O heyecanla oyuncu olmaya karar verdim” dedi. Şehnaz Tango’daki ustalarıyla kulis adabını, karaktere hazırlanmayı ve mesleğin inceliklerini öğrendiğini ifade eden Tenolcay, kendisine hatalarını düzeltmesi için fırsat tanındığını da ifade etti.



KURTLAR VADİSİ İLE HAYATIMIN AKIŞI DEĞİŞTİ

“Hemşerim”, “Örümcek” ve farklı yapımlarda rol alan İpek Tenolcay, aynı dönemde birden fazla dizide çalıştığı yılları da anlattı. Ancak kariyerinin en önemli dönüm noktalarından birinin hiç kuşkusuz “Kurtlar Vadisi” olduğuna vurgu yaptı. Tenolcay, Nesrin karakteri seçiminde maddi kazancın önceliği olmadığını vurguladı: “Benim için karakter, alacağım para hiç önemli değildi. Senaryoyu ve kadroyu görmem yeterli oldu. O dizide olmak birçoğumuzun hayatını değiştirdi.”



HAYATIMIN MANŞETİ: SERENDİPÇE

Televizyon kariyeri boyunca birbirinden farklı karakterlere hayat vermeyi tercih eden İpek Tenolcay, karakterlerine nasıl hazırlandığını, yurt dışında gördüğü ilgiyi ve izleyicilerden aldığı tepkileri de anlattı. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya ile birlikte rol aldığı “Aile” dizisinde bipolar bozukluğu olan bir kadını canlandırırken yaşadığı zorluklara da değinen Tenolcay, sohbetin sonunda kendi hayatının manşetini de kendisi attı: “Manşeti, hayatımı anlatan oyunumun adı ‘Serendipçe’ diye atardım.” İpek Tenolcay ile bu nostaljik sohbet, Kulüp 91 YouTube kanalında izleyiciyle buluşuyor.

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