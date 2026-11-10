 İpek Erdem yeni imajıyla ilgili konuştu

İpek Erdem, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Arkadaşıyla yürüyüş yapan oyuncu, tarzıyla dikkat çekti.



Saç rengini değiştiren Erdem, "Herkes beğendiği için kolay alıştım. O yüzden çok mutluyum. Dizi ne kadar devam ederse o kadar devam edecek" dedi.

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