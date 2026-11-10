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İpek Erdem yeni imajıyla ilgili konuştu

İpek Erdem yeni imajıyla ilgili konuştu

İpek Erdem yeni imajıyla ilgili konuştu

İpek Erdem, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 İpek Erdem yeni imajıyla ilgili konuştu

Arkadaşıyla yürüyüş yapan oyuncu, tarzıyla dikkat çekti.

 İpek Erdem yeni imajıyla ilgili konuştu


Saç rengini değiştiren Erdem, "Herkes beğendiği için kolay alıştım. O yüzden çok mutluyum. Dizi ne kadar devam ederse o kadar devam edecek" dedi.

İpek Erdem yeni imajıyla ilgili konuştuİpek Erdem yeni imajıyla ilgili konuştu

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