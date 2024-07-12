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İlker Kaleli aşkını anlattı! "Sıla'yla bizimki nasıl tanıştığımızdan ziyade bir buluşma oldu"

Ses getiren İspanyol dizisi 'La pasión turca' ile ekranların karşısına geçen İlker Kaleli, ‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’in bu haftaki konuğu oldu.  

İlker Kaleli aşkını anlattı! "Sıla'yla bizimki nasıl tanıştığımızdan ziyade bir buluşma oldu"

Dijital platformda rekor kırarak en çok izlenen yapımlar arasında yerini alan İspanyol dizisi 'La pasión turca' ile izleyiciyle buluşan İlker Kaleli “İki yaz önce, evde oturuyordum, telefon çaldı. Menajerim aradı ve ‘İspanya’dan bir dizi teklifi var’ dedi. Hiç beklemiyorduk” diye anlatıyor. 

İlker Kaleli aşkını anlattı! "Sıla'yla bizimki nasıl tanıştığımızdan ziyade bir buluşma oldu"

Hayatı hakkında da açıklamalarda bulunan yetenekli oyuncu: “Düşmeler, kalkmalar, dipler, zirveler... Türlü türlü hayat deneyimi yaşıyorsun. Genellikle yanlış anlaşılmaların odağındaydım. Ama bunlar iş sebepli olmuştur. Hiç kimseyle kişisel olarak büyük kırgınlıklarım, savaşlarım olmadı.” 

İlker Kaleli aşkını anlattı! "Sıla'yla bizimki nasıl tanıştığımızdan ziyade bir buluşma oldu"

İlişkisi hakkındaysa İlker Kaleli “Sıla'yla tanışıyorduk zaten. Bizimki nasıl tanıştığımızdan ziyade bir buluşma oldu. Aslında önemli kısmı orası. Çok uzun bir süre birbirimize ne kadar benzediğimize şaşırdık, hâlâ da bazen gülüyoruz buna. Müzik olmasaydı ben ölürdüm. Müzik hayatımı birkaç defa kurtardı” diyor.

İlker Kaleli aşkını anlattı! "Sıla'yla bizimki nasıl tanıştığımızdan ziyade bir buluşma oldu"

 ‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’ yeni bölümüyle saat 14.00’te Hürriyet YouTube kanalında yayında.

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