Dijital platformda rekor kırarak en çok izlenen yapımlar arasında yerini alan İspanyol dizisi 'La pasión turca' ile izleyiciyle buluşan İlker Kaleli “İki yaz önce, evde oturuyordum, telefon çaldı. Menajerim aradı ve ‘İspanya’dan bir dizi teklifi var’ dedi. Hiç beklemiyorduk” diye anlatıyor.

Hayatı hakkında da açıklamalarda bulunan yetenekli oyuncu: “Düşmeler, kalkmalar, dipler, zirveler... Türlü türlü hayat deneyimi yaşıyorsun. Genellikle yanlış anlaşılmaların odağındaydım. Ama bunlar iş sebepli olmuştur. Hiç kimseyle kişisel olarak büyük kırgınlıklarım, savaşlarım olmadı.”

İlişkisi hakkındaysa İlker Kaleli “Sıla'yla tanışıyorduk zaten. Bizimki nasıl tanıştığımızdan ziyade bir buluşma oldu. Aslında önemli kısmı orası. Çok uzun bir süre birbirimize ne kadar benzediğimize şaşırdık, hâlâ da bazen gülüyoruz buna. Müzik olmasaydı ben ölürdüm. Müzik hayatımı birkaç defa kurtardı” diyor.

‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’ yeni bölümüyle saat 14.00’te Hürriyet YouTube kanalında yayında.

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