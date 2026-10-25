 İlkay Şencan, yeni EP’si Origin ile Doğu ve Batı’yı dans pistinde buluşturuyor

Aylık 2 milyondan fazla dinleyiciyle global elektronik müzik sahnesinde kendi sound kulvarını oluşturan prodüktör ve DJ İlkay Şencan, merakla beklenen yeni EP’si Origin ile 23 Ekim’de dinleyiciyle buluşuyor.

Uluslararası listelerde ses getiren “Şaşkın” ve “Rakkas (Shake It)” ile yakaladığı küresel ivmeyi yeni bir seviyeye taşıyan Şencan; bu projede Anadolu köklerini dinamik İspanyol ritimleri ve Latin groove’larıyla harmanlıyor.

Uluslararası arenada büyük yankı uyandıran Şaşkın ve Rakkas (Shake It) parçalarının kazandığı küresel ivmenin üzerine inşa edilen albüm, sanatçının Anadolu köklerini dinamik İspanyol esintileriyle harmanlayarak sınırları aşan bir dans

deneyimi sunuyor.



KÖKLERE SAYGI DURUŞU, KÜRESEL RİTİMLER

Origin, İlkay Şencan’ın müzikal kimliğini yeni bir boyuta taşıyor. Türk müziğinin köklü melodik mirasını Latin ve İspanyol kültürüyle buluşturan proje, uluslararası dinleyici kitlesini hedeflerken Anadolu ezgileri, Latin enstrümantasyonu, yüksek tempolu kulüp enerjisinin en dinamik örneklerini sergiliyor. Afro house, house ve World müzikle ilgilenen herkese hitap ediyor.



Albümde yer alan 7 parçalık seçki, başarılı isimlerle yapılan iş birlikleriyle dikkat çekiyor.

İlkay Şencan’ın “Bu çalışmanın başlangıç noktası çok sevdiğim şarkıları kendi yaptığım soundla birleştirip globalde karşılığı olan bir iş ortaya çıkarmaktı” dediği projede Mahmut Orhan, Buray, ARVIII, BeatItPunk ve Levent Lodos gibi güçlü isimler dahil oldu. EP’nin prodüksiyon, besteleme ve söz yazarlığı süreçlerinde tamamen İlkay Şencan imzası taşırken, miks ve mastering aşamaları Şaşkın parçasında İlkay Şencan’a diğer tüm şarkılar ise İlkay Şencan ve Celil Yavuz

ortaklığıyla tamamlandı.



Album Tracklist: Origin

1. Ilkay Sencan, ARVIII – Badabum Cha Cha

2. Ilkay Sencan, Mahmut Orhan – Şaşkın

3. Ilkay Sencan – Rakkas (Shake It)

4. Ilkay Sencan – Único Color

5. Ilkay Sencan, Buray – Mi Amor

6. Ilkay Sencan, BeatItPunk – Boca

7. Ilkay Sencan, Levent Lodos – Haram Beats

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