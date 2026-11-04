 Her kiralamanızda sürüş skorunuzu öğrenin

Türkiye'nin lider mobilite platformu TikTak, bugüne kadar yaptığı 40 milyondan fazla kiralamanın verisiyle "Sürüş Skoru" algoritma modelini geliştirdi ve hayata geçirdi. Riskli sürüş davranışlarını kaza yaşanmadan görünür kılan TikTak, kullanıcılarının ani fren, hız ve ani dönüş gibi sürüş davranışlarını analiz ederek bir sürücü skoru oluşturuyor. Uygulama, trafikteki herkes için daha dikkatli ve güvenli sürüş davranışlarını teşvik ediyor.

Sürüş Skoru'nun arkasındaki algoritma, TikTak'ın bugüne kadar gerçekleştirdiği 40 milyonu aşkın kiralamadan elde edilen veri analitiğine dayanıyor. Araçlara entegre telematik sistemler sürüş boyunca şu parametreleri takip ediyor:

- Hız ihlali

- Ani yavaşlama

- Ani dönme ve sert viraj alma

- Ani hızlanma

Her yolculuğun ardından kullanıcı, sürüşünü 0–100 arası bir ölçekte görüyor. Skor, kullanıcının son kiralamalarındaki sürüş alışkanlıklarını yansıtan dinamik bir yapıya sahip. Böylece tek bir kötü sürüş kalıcı bir etiket haline gelmiyor, düzenli güvenli sürüşle puan yeniden yükseliyor. Artık her TikTak kullanıcısının yaptığı sürüşleri baz alan bir ortalama panel sürüş skoru var.

Risk, kaza yaşanmadan önce görünür hale geliyor

Trafikte kazaların önemli bir kısmı, fark edilmeden tekrarlanan riskli alışkanlıklardan kaynaklanıyor. Sürüş Skoru, bu alışkanlıkları henüz bir kazaya dönüşmeden görünür kılarak, önleyici bir güvenlik katmanı oluşturuyor. Aldığı uyarılara rağmen başkalarının güvenliğini tehlikeye atacak şekilde sürüş yapmaya devam eden kullanıcılar pasife alınıyor.





“Trafiği herkes için güvenli hale getirmek istiyoruz"

TikTak CEO'su Neyran Arslantürk şunları söyledi: "TikTak bir teknoloji şirketi; aynı zamanda da arka planda 7/24 işleyen çok büyük bir operasyon ağımız var ve bu büyük operasyon teknolojinin gücüyle yönetiliyor. Hem araçlar hem de sürücüler teknoloji sayesinde denetleniyor ve hareket ediyor. Teknoloji ve yapay zekâ şirketlere inanılmaz olanaklar sunuyor. Ancak asıl mesele, bu olanakları insanların hayatını kolaylaştırmak ve müşteri deneyimini iyileştirmek için nasıl kullandığımız. TikTak da buna güzel bir örnek. 40 milyon kiralamadan öğrendiğimiz verileri bir algoritmada birleştirerek kullanıcılarımıza nasıl sürdüklerini şeffaf ve objektif biçimde gösteren bir sistem kurduk. Sürüş Skoru'nu bir denetim aracı olarak değil, toplumsal bir sorumluluk projesi olarak görüyoruz. Şehirlerde ulaşım çözümü sunarken şehir trafiğini de herkes için daha güvenli hale getirmek istiyoruz.”

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