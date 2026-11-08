 Helin Kandemir’den reyting ve yayın krizine duyarlı mesaj!

“Sevdiğim Sensin” dizisinin başarılı oyuncusu Helin Kandemir, geçtiğimiz gün katıldığı davette maskülen tarzıyla dikkat çekti. Güzel oyuncu, son dönemde televizyon sektöründe yaşanan reyting ve yayın krizine ilişkin yaptığı açıklamayla da dikkatleri üzerine çekti.

Sektörde yıllardır emek verdiğini vurgulayan Kandemir, yaşanan sürecin arkasında yüzlerce kişinin emeği ve geçim mücadelesi olduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:



“Bir işin mali sürecini bilemem ama her sabah 10.30’da 100 kişilik bir ekiple uyanıp, gelen dört haneli bir reytingle kendine, ailene bir gelecek vermenin stresini çok iyi bilirim. Yıllarca o 100 kişiden biri olarak.



Bu işten ekmek yiyen, ailesine, sevdiklerine bakan hiç kimsenin zarar görmesini istemem. Elimizden geleni yapacağız tabii ki bu sürecin düzelmesi için. Yıllardır birlikte çalıştığım arkadaşlarım var. Onlara olan hassasiyetim, birlikte çalışmanın da ötesinde. Bütün işlerin devam etmesini istiyorum.”

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.