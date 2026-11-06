  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Helin Avşar’ın hayali gerçek oluyor

Helin Avşar’ın hayali gerçek oluyor

Helin Avşar’ın hayali gerçek oluyor

Helin Avşar’ın senaryosunu sekiz yıldır üzerinde çalıştığı “Şatafatlı Sefalet”, dikey dizi formatıyla dijital dünyada izleyiciyle buluşuyor.

 Helin Avşar’ın hayali gerçek oluyor

İlk bölüm 5 Kasım’da yayınlanıyor. Helin Avşar, uzun yıllardır üzerinde çalıştığı özel projesi “Şatafatlı Sefalet” ile dijital yayıncılık dünyasına adım atıyor.

Helin Avşar’ın hayali gerçek oluyor
Senaryosu Helin Avşar’a ait olan yapım, günümüzün hızla değişen izleme alışkanlıklarına hitap eden dikey dizi formatıyla sosyal medya platformlarında ve YouTube’da yayınlanacak.

 Helin Avşar’ın hayali gerçek oluyor

Tam sekiz yıllık bir birikimin ürünü olan “Şatafatlı Sefalet”, Helin Avşar’ın yazarlık alanındaki üretimini izleyiciyle buluşturduğu yeni bir proje olarak dikkat çekiyor. Geleneksel dizi anlatısının dışında, dijital platformların dinamiklerine uygun bir formatta hazırlanan yapım, kısa bölümleriyle izleyiciyi kendi dünyasına davet ediyor. Uzun süredir üzerinde çalışılan projenin ilk bölümü 5 Kasım itibarıyla izleyiciyle buluşacak.

Helin Avşar’ın hayali gerçek oluyor
“Şatafatlı Sefalet”, sosyal medya ve YouTube üzerinden yayınlanarak dijital izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Seren Serengil ve annesi Nevin Teoman Ege'ye yerleşti
  Magazin

Seren Serengil ve annesi Nevin Teoman Ege'ye yerleşti

Şehnaz Dilan'dan Ediz Hun'a cevap! Yeşilçam ölmedi  
  Magazin

Şehnaz Dilan'dan Ediz Hun'a cevap! Yeşilçam ölmedi  

Her kiralamanızda sürüş skorunuzu öğrenin
  Gündem

Her kiralamanızda sürüş skorunuzu öğrenin

Sıla Saraydemir'den modellik açıklaması! Oyunculuk eğitimi alıyor
  Magazin

Sıla Saraydemir'den modellik açıklaması! Oyunculuk eğitimi alıyor

Dev iş birliğine imza attılar
  Gündem

Dev iş birliğine imza attılar

Aslıhan Karalar Viyana Kraliyet davetinde
  Magazin

Aslıhan Karalar Viyana Kraliyet davetinde