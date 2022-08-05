Zuhal Olcay: Ayrılığın vahşi bir tadı var!

Sezonun ilk Alaçatı konserinde 2 saat boyunca sahnede kalan Zuhal Olcay, sahnesinde etek-bustiyer tercih etti.

Gece boyunca seyircisiyle diyalog kuran usta yorumcu, "Az laf çok şarkı hava sıcak, siz sıcak, ben sıcak" diyerek salonu kahkahaya boğdu.

"EN SEVMEDİĞİM ŞEY FİLM ANLATILMASIDIR"

Ayrılık da sevdaya dahil şarkısının istenmesi üzerine şarkı öncesi "Ayrılık bence de sevdaya dahil, ayrılığın vahşi bir tadı var" diyen Zuhal Olcay'ın salonu kahkahaya boğan esprilerinden biri de "En sevmediğim şey bana film anlatılmasıdır, sıkılırım" oldu.

