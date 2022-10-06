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Zirvedeki isimler belirleniyor
Pars Medya tarafından organize edilen, 3. Uluslararası Zirve Ödülleri için aylar öncesinden hazırlıklara başlandı.
Hayatın İçinden 06.10.2022, 23:56 Emrah
Cahide Palazzo’da 6 Mart 2023 Pazartesi günü,gerçekleşecek olan ödül töreni Kurban Akar ve Oğuz Ünal Kalafat'ın organizatörlüğünde hayata geçiyor.
Çağla Şıkel ile Jess Molho’nun sunumuyla gerçekleşecek olan 3. Uluslararası Zirve Ödülleri'nde, Gülşen konser verecek. Hem müzik dolu dakikalarla hem de ödül yağmuruyla ses getirecek gece, Cahide Palazzo’nun adeta bir masalı anımsatan ''Cabaret Showlarıyla'' renklenecek.
İş, sanat, TV, medya, magazin ve siyaset dünyasının önde gelen isimlerinin ve Türkiye'nin en değerli marka yüzlerinin katılımıyla gerçekleşecek olan gecede sürpriz sanatçılar da sahne alacak.
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|7
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|6
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|6
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|6
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|Takımlar
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|17
|4. Brighton
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|8
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|19. Leicester City
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|4
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|O
|P
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|19
|2. Real Madrid
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|19
|3. Athletic Bilbao
|7
|16
|4. Real Betis
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|15
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|13
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|12
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|7
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